La música local se vuelca en el recuerdo a Dany Moure

Pontevedra vivirá un reencuentro con la música de Dany Moure el sábado 4 de mayo. La asociación Nothing but the blues, en colaboración con el Concello de Pontevedra, organiza y promueve un concierto homenaje al artista pontevedrés, fallecido el pasado año, donde actuarán más de 50 músicos, en el que las creaciones de Moure, junto con otras docenas de canciones que irán del blues al soul, pasando por el rock, tomarán el protagonismo.

El edil de Cultura, Demetrio Gómez, recordó en la presentación de esta cita que Dany Moure fue una persona que dejó una profunda huella en Pontevedra, “además de en los corazones de la gente”.

“Quienes tuvimos la suerte de tomar algo con él y escucharlo en vivo, más aún sus amigos y familia, saben que era una persona especial y de la que uno nunca se olvida”, añadió Gómez, que definió el homenaje previsto para el 4 de mayo como “una fiesta”.

El evento en recuerdo a Moure se iniciará a las 18.00 horas en el paseo de Rosalía de Castro –Parque das Palmeiras– donde los artistas que se suban al escenario para hacer lo que más disfrutaba Moure: “tocar y hacer que el blues y el rocanrol estuvieran siempre con todos nosotros”, señaló el edil.

Por otro lado, la presidenta de la asociación, Katia Palmeiro, recordó que la fecha escogida no es casual, al ser el aniversario del nacimiento de Dany Moure, que cumpliría 45 años en 2024.

“Que mejor que juntarnos para hacerle el mejor regalo posible, subir a 50 personas encima de un escenario para llevar la fiesta lo más arriba posible y de la manera más explosiva que sepamos”, indicó.

Palmeiro invitó a toda la ciudad a disfrutar de esta cita y de esta celebración, abierta a todo el mundo, con la música como base. “A Dany le encantaba celebrar la vida cantando y no se me ocurre regalo mejor que este. Es el primer evento que realizamos a través de esta asociación y nos pareció el más apropiado”.