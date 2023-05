“Hay que hacer políticas para los pontevedreses del mañana, para los que aun no votan”

“Somos gente normal”, se presenta este pontevedrés de 36 años de edad, empresario de la hostelería, que concurre a las elecciones municipales encabezando la lista de Pontevedra Alternativa (POAL).

– ¿Qué sensaciones tiene de cara al 28-M?

– Noto que la gente está un poquito cansada de lo de siempre, que quiere esa regeneración política que nosotros representamos. Nosotros somos gente normal, gente de aquí, vecinos de Pontevedra que estamos preocupados, que queremos a nuestra ciudad y queremos que salga de su letargo; darle ese punto de vista que creo que la clase política no le da.

– ¿Se ve dentro de la corporación municipal?

– Somos realistas y sabemos que para entrar hay que conseguir unos 2.200, 2.300 votos y que es complicado. No los mete Lupe en Pasarón un domingo.

– ¿Ese sería un buen resultado?

– El objetivo es entrar, trabajar y dentro de cuatro años crecer. Tener dos o tres concejales, grupo propio, sería satisfactorio, para poder dar ese punto de vista más cercano a la política, más de barrio, de gente normal, que es lo que yo creo que hace falta en Pontevedra. Cuando debato con los otros candidatos les digo que ojalá entremos todos. Si siguen los plenos en el Teatro Principal serían una buena obra de teatro (risas). Pero ojalá entrásemos todos, porque realmente eso representaría a todo el abanico social de la ciudad. Pero bueno, si tiene que entrar alguien, que sea yo.

– ¿Qué diferencia a POAL de otras marcas emergentes?

– Nosotros somos un partido localista. Es decir, Espazo Común se presenta en toda la provincia, o en toda Galicia, Pacma viene con directrices de Madrid, Vox también, el resto o bien con directrices de Santiago o de Madrid, pero nosotros somos un partido de Pontevedra, no tenemos directrices de otro sitio. Solo nosotros nos debemos a la ciudadanía de Pontevedra. Nuestro programa electoral está hecho únicamente con el presupuesto municipal, no contamos con fondos europeos, no hablamos de Next Generation, de fondos de Madrid, etc. Hemos hecho un programa realista, que se puede hacer con el presupuesto que tiene el Concello de Pontevedra cada año.

– Si un concejal de POAL fuese decisivo para formar un gobierno ¿con quién preferiría pactar?

– Tendrías que hacerle la pregunta a ellos. Yo no me cierro absolutamente a nadie. Somos conscientes de que nuestro número dos es Ana Cedeira, de Ence, es decir, por industria tiramos hacia unos, por modelo de ciudad y proyecto de ciudad tiramos más hacia el Bloque..., en ese sentido queremos ser continuistas, si bien es cierto que queremos abrir Reina Victoria, hacer una ronda urbana y lograr una circulación de vehículos alrededor de la almendra peatonal. Es decir, somos continuistas con el BNG en políticas de urbanismo y en cuanto a políticas de empleo y de atracción industrial y empresarial, más pro PP. O sea, que si somos decisivos para un gobierno, quien acepte nuestro programa puede tener nuestro apoyo. Pero la pregunta hay que hacérsela a ellos.

– Poniéndose en la posición de alcalde, “¿cómo ve la Pontevedra de dentro de cuatro años?

– Eso es precisamente de lo que hay que hablar, lo que hay que construir. Yo repito mucho una frase de Churchill que dice que si discutimos sobre el pasado y el presente solo vamos a descubrir que hemos perdido el futuro. Entonces, para construir el futuro sabemos dónde estamos, sabemos el modelo urbano que tenemos y la actividad que hemos construido estos 24 años para ahora construir el futuro. Ahora hay que hacer una ronda urbana, hay que lograr que los jóvenes se queden en Pontevedra, que no se vayan a estudiar fuera, porque estamos perdiendo talento, y hay que hacer políticas para los pontevedreses del mañana, para los que aun no votan, porque la ciudad tiene que ir encaminada hacia ellos.