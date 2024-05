“El verdadero triunfo para mí es que este proyecto esté en marcha”

“Mi última línea de defensa”, la primera canción de La Mala Letra, el nuevo álbum del pontevedrés Antón Cruces, salió hace un mes. Desde entonces ha ido ofreciendo pequeñas píldoras del que será su próximo disco, que está haciendo despacito y con buena letra.

–¿Cómo ha nacido el actual proyecto al que denominó La Mala Letra?

–Es un proyecto que empieza a ver la luz ahora y surge de las ganas de componer, de hacer canciones. Es lo que más me apetecía, volver a hacer canciones. Vamos sacando una cada seis o siete semanas hasta llegar a diez canciones, o doce, que son las que conformarán el disco.

–¿Por qué decide ir publicando poco a poco los temas?

–El disco si lo sacas entero hoy en día es como tirarlo, prácticamente. Sin embargo, si lo vas sacando canción a canción, siempre tienes una noticia que dar, es más interesante porque te deja trabajar en canciones, en singles. No vas a poner nueve canciones de relleno, sino que vas a dar lo mejor posible y con mucho mimo.

–Ahora que está más cerca que nunca el verano, ¿tiene pensado girar o hacer algunas actuaciones con el disco?

–Por el momento vamos con la mirada corta. Esto es para mí un proyecto de vida, para siempre. Cuando acabe el primer disco, ya estoy grabando el segundo. Mi intención es seguir trabajando y es importante citar a Juan Hernández, mi productor. Con él hacemos un equipo muy chulo, producimos entre los dos porque sin él sería imposible y lo hacemos sin prisas. Queremos hacer buenas canciones y cuando estén esas diez o doce, podremos sacar el disco. Ese es el objetivo por ahora.

–¿Qué quiere transmitir con La Mala Letra?

–No sé muy bien cómo explicarlo, pero digamos que todas las canciones hablan de crisis, de esos momentos que tenemos todos más difíciles. Esto no significa que sean canciones tristes, pero sí que las letras giran en torno a nuestras inseguridades, a nuestros defectos, que a veces son de verdad y muchas otras veces nos los inventamos. Todos estos defectos que tenemos como humanos son un poco el leivmotiv del disco, no es algo buscado sino que salió así y por ahora estoy muy contento con el resultado. Pronto saldrá “Feroz”, que es la segunda canción del álbum, y todas hablan de esto.

–¿Diría que esas decepciones y altibajos de la vida son el significado detrás del título?

–Sí, son cosas que nos pasan a todos en la vida. La Mala Letra es un símbolo de intentar superarte, de dejar a un lado tus defectos, de decir “yo quiero hacer esto y lo voy a hacer sin complejos”. Y a quien le guste genial, y lanzarse a la piscina porque sientes las cosas. Siempre que uno hace música se habla de triunfar y no sé qué, pero para mí el triunfo es que este proyecto esté en marcha, y poder haber hecho todas estas canciones y seguir componiendo. Ya tengo tantas que cuesta elegir cuál será la siguiente.

–Es periodista y guionista, ¿cómo consigue compaginar esta faceta creativa con su trabajo?

–Desde la pandemia han cambiado mis prioridades y teletrabajo mucho desde casa. Si tengo que ir presencialmente al plató es uno o dos días, y estoy en una etapa muy buena en la que tengo dos niños e intento que el trabajo me permita vivir y disfrutar de las cosas que me gustan. Si estoy en una etapa en la que puedo teletrabajar más, yo a eso me apunto, y las cosas en las que encajo son las que hago. Así también puedo dedicarme a escribir, a la música y a mis hijos.

Suscríbete para seguir leyendo