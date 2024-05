“Si algo es demasiado barato en el comercio electrónico, es probable que sea un fraude”

Conocer los derechos de los consumidores y usuarios en diferentes ámbitos, así como las instituciones encargadas de velar por los mismo y los procedimientos de reclamación, es el objetivo de un nuevo curso que la UNED de Pontevedra comenzó hace unos días y que se celebrará hasta el próximo 5 de junio, con la matrícula abierta pese a su inicio. Se imparte de 17.30 a 19 horas los lunes, martes y miércoles y ofrece la posibilidad de asistir presencialmente o en la modalidad online (en directo o en diferido). Alejandra Caamaño Rivas, licenciada en Derecho, especialista en Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional, es la ponente de este curso.

– ¿Cuáles son los sectores en los que se detectan más abusos a los consumidores?

– Las estadísticas indican que los sectores en los que más problemas se detectan son banca, energía y telecomunicaciones. Tanto es así, que en 2017 el Consejo General del Poder Judicial aprobó la especialización de 54 juzgados para dedicarse en exclusiva a litigios por las cláusulas suelo de las hipotecas, que han estado operativos hasta 2024. Las facturas de luz y gas también son fuente de conflicto constante, en parte por la dificultad que supone entender las tarifas y las facturas. En cuanto a las telecomunicaciones, se ha detectado un aumento de fraudes e incumplimientos en la contratación de los servicios.

– ¿De qué modo o por qué vías se producen esos abusos? y ¿de qué forma han influido las nuevas tecnologías alterando ese ranking de sectores?

– El comercio electrónico no ha dejado de crecer, sobre todo desde la pandemia. Obviamente, un mayor volumen de negocio se traduce también en un aumento de las prácticas fraudulentas (phising, envío de productos distintos a los publicitados, pharming, robo de datos…) Resulta complicado estar al día en las “innovaciones” delictivas, aunque los mejores consejos siguen siendo utilizar conexiones y formas de pago seguras, comprar solo en páginas cifradas y de confianza, y suponer que si algo es demasiado barato, es probable que sea un fraude.

En cuanto a la vía telefónica, y en referencia a los contratos, el principal problema suele ser la inmediatez en la contratación, que deja poco tiempo para reflexionar, y la omisión de cierta información que puede hacer que lo que se contrata no sea en realidad tan atractivo como puede parecer a primera vista. Por ello tiene una regulación específica dentro de la legislación como modalidad de venta a distancia, que busca proteger al consumidor.

En relación a la interacción personal, vemos habitualmente noticias sobre la prohibición de acceder a cines o conciertos con comida o bebidas, cobros indebidos de suplementos por equipaje o prácticas más agresivas como la venta piramidal.

– ¿Existe un perfil del consumidor más vulnerable o llegado el momento todos podemos serlo?

– El derecho a especial protección que articula la normativa referida a consumidores y usuarios se justifica porque se considera que el estos son la parte más débil en la relación comercial. Para la aplicación de la normativa se toma como referencia al “consumidor medio”, es decir, el que está razonablemente informado. Sin embargo, existen perfiles de consumidor cuya capacidad para comprender ciertos aspectos está por debajo de la media, por lo que se ha creado la figura del “consumidor vulnerable”. Este concepto que puede estar ligado a muy distintas características, desde la capacidad económica a la edad, lugar de residencia o brecha digital. Un consumidor puede ser vulnerable respecto de ciertas relaciones de consumo, pero no de otras.

– Mencionó antes la contratación vía telefónica, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de aceptar o qué debemos exigir a los teleoperadores?

–Antes de la celebración del contrato, las empresas deben proporcionar cierta información al consumidor, entre la que podemos destacar el precio total de los bienes y servicios, incluidos impuestos o tasas, gastos de transporte, etc., o si no es posible calcular el precio de antemano, la forma en la que se establecerá. También deben informar de la duración del contrato, existencia de garantías legales, comerciales, o asistencia posventa, derecho de desistimiento, procedimientos para reclamar y métodos de resolución de conflictos.

Los consumidores pueden solicitar esta información por escrito, o guardar la publicidad de la empresa, puesto que es vinculante.

Toda la información precontractual deberá quedar reflejada en el contrato, que deberá ser confirmado por el consumidor, y recogida en un soporte duradero.

– ¿Qué es el derecho de desestimiento y en qué momento podemos hacer uso de él?

– El derecho de desistimiento es la posibilidad que tiene el consumidor de dejar sin efecto un contrato sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización, notificándolo al empresario en un plazo que, por regla general, es de 14 días naturales desde la firma del contrato o la recepción del producto.

No siempre se puede ejercer, por ejemplo, si contratamos un servicio que en el plazo de estos 14 días ha sido prestado en su totalidad, o en caso de programas informáticos precintados a los que se les ha quitado el precinto.

– ¿Cuáles son los derechos más desconocidos por parte de los consumidores y usuarios?

– Es difícil concretarlo, porque la casuística es amplísima. Pero tal vez conviene destacar un derecho que conforma la base para que el resto sea efectivo: el derecho a recibir la educación y formación adecuada en materia de consumo que les permita conocer sus derechos y obligaciones y la manera de ejercerlos tal y como se establece en el Art. 51 de la Constitución.

–¿Por qué somos tan reacios a presentar reclamaciones en Consumo? ¿Suelen resolverse en favor del consumidor?

– En realidad se ha incrementado la cifra de reclamaciones, parece que los consumidores son cada vez más conscientes de sus derechos y menos reacios a ejercitarlos, aunque en general las empresas suelen intentar solucionar los problemas de manera amistosa antes de que se produzca la reclamación. Puede que un consumidor decida no reclamar en Consumo porque percibe que el perjuicio causado es de poca entidad y no le merece la pena efectuar el trámite, aunque hay que decir que actualmente puede efectuarse “on line” sin mayores complicaciones. En todo caso, conviene resaltar que en ciertos sectores como la banca, inversiones o seguros, las reclamaciones se realizan a través de otros servicios.

En cuanto al sentido de las resoluciones, vuelvo a insistir en que la casuística es muy amplia.

– ¿Qué es la mediación y el arbitraje de consumo? ¿Quién los solicita?

– La mediación en Consumo es un procedimiento voluntario, tanto para la empresa como para el consumidor, que se inicia a instancia de este último. Supone que un tercero neutral, generalmente de la Administración, interviene para ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo, pero no dicta una resolución vinculante para las partes.

El arbitraje también es un método extrajudicial, pero en este caso si existe una resolución que obliga a las partes denominada laudo. El consumidor puede solicitar el arbitraje, y si la empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo, la Junta Arbitral iniciará el procedimiento. Si no lo está, se le trasladará la solicitud, que podrá ser o no aceptada por la empresa.

–¿Cuándo se hace necesaria la vía judicial? ¿Cuándo compensa económicamente?

– La vía judicial debería ser el último recurso en materia de consumo, pero en ocasiones no queda otra opción. Recordemos que el inicio de la cascada de reclamaciones contra la banca se inició en 2013 por el trabajo del abogado Dionisio Moreno en el caso Aziz. Como norma general, no suele ser recomendable para asuntos de escasa cuantía, aunque hay que resaltar que en reclamaciones de menos de 2.000 euros no es necesaria la intervención de abogado ni procurador. También puede valorarse el acceso a vía judicial en caso de que nuestro seguro cubra defensa jurídica o tengamos derecho a la asistencia jurídica gratuita. En todo caso, debemos saber que si se celebra arbitraje de consumo no podremos acudir posteriormente a la vía judicial.

– ¿Qué tipo de casos llegan a los juzgados habitualmente relacionados con consumo?

– Sobre todo asuntos de cuantías importantes, relacionados con seguros, banca, indemnización por daños...

– Siempre se aconseja “leer la letra pequeña”, ¿en qué casos puede costarnos mucho dinero o un problema importante no hacerlo?

– La exigencia legal es que sea obligatorio proporcionar al consumidor información correcta, objetiva, cierta, eficaz, comprensible y suficiente, y más en caso de cláusulas generales de la contratación o en caso de ser consumidor vulnerable. En todo caso, si como consumidores tenemos alguna duda, siempre podremos solicitar más información por la que la empresa quedará vinculada una vez nos la remita, o ejercer nuestro derecho de desistimiento.

