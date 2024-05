Seis charlas y una mesa redonda profundizan en el Museo en la figura de Alfredo García Alén

Seis conferencias y una mesa redonda constituirán el próximo día 30 la jornada de acceso libre “Arredor de Alfredo García Alén. A vida, a obra, o Museo”, con las que el Museo de Pontevedra rinde homenaje a una de las figuras de su historia. Los organizadores recuerdan que este investigador pontevedrés que destacó en los campos de la arqueología y etnografía y fue secretario y director adjunto de la institución cultural.

Fue, señala el museo, una de las figura más relevantes de su historia y “gran defensor del patrimonio cultural gallego”.

El ex director del Museo, Xosé Carlos Valle Pérez, el arqueólogo Mateo Fontán, el ex secretario técnico del Museo, Xosé Fuentes Alende, el ex director del Museo Etnográfico de Ribadavia, Xosé Carlos Sierra, y los arqueólogos Antonio de la Peña y Ramón Patiño serán los conferenciantes.