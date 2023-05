Ya quisiera cualquier político levantar aunque fuese la mitad de pasiones que la empresaria y colaboradora televisiva Carmen Lomana, que este lunes revolucionó Pontevedra durante las horas que estuvo en la ciudad para participar en la grabación del programa “Tren de vida. A Galicia voy” junto al conocido presentador Óscar Martínez. Acompañó a la “celebrity” por su paseo por la Boa Vila el escritor pontevedrés Manel Loureiro, que hizo de guía del grupo. La combinación no pudo ser más perfecta.

Durante toda la mañana estuvieron trabajando por los principales emplazamientos de la ciudad, en los que no faltaron sus emblemáticas plazas, por lo que poco a poco se fue corriendo la voz sobre la presencia de la que es una de las mujeres más famosas de España. Así, fueron numerosos los fans, sobre todo mujeres, que se acercaron para pedirle poder fotografiarse con ella. La amabilidad, uno de los fuertes de Lomana, fue de diez, por lo que nadie se quedó con las ganas y los “guapa” y “eres la mejor” no fueron precisamente pocos, a los que ella no se cansó de responder agradeciendo todo el cariño y regalando sonrisas.

"Pontevedra es una ciudad ejemplo urbanísticamente hablando. Me parece lo más cómodo del mundo una ciudad en la que puedas pasear y hacer todo a pie", afirma Carmen Lomana

“Estamos grabando un programa sobre la llegada del AVE a Ourense, algo muy importante, ya que antes Galicia parecía que se había quedado muy aislada en lo que a trenes se refiere. Hablamos de todas las ciudades y cosas maravillosas de esta comunidad autónoma”, explicó a FARO la “celebrity”, que confirmó que ya conocía Pontevedra. “Me parece una ciudad maravillosa, como Vigo, y como toda Galicia. Pontevedra es una ciudad ejemplo urbanísticamente hablando. Me parece lo más cómodo del mundo una ciudad en la que puedas pasear y hacer todo a pie”, aseguró.

“Tren de vida. A Galicia voy” , de la productora La Sombra Estudios, está dirigida por Fabián Figueroa y constará de siete capítulos, con un invitado especial en cada uno de ellos. El de Carmen Lomana es el segundo, ya que el programa comenzó su grabación la semana pasada con el cantante Mario Vaquerizo en Vigo. En todo caso, la pieza con Lomana continuará mañana martes en el núcleo histórico artístico de Combarro y A Lanzada.

“A finales de semana tendremos al deportista Fonsi Nieto en Fisterra y Betanzos y la siguiente a Gonzalo de Castro en Santiago de Compostela y A Coruña. Boris Izaguirre estará en la zona de Lugo y José Mota en la de Ourense. El séptimo invitado todavía no lo podemos desvelar”, resumió Fabián Figueroa.

Su paso por Galicia está siendo muy bueno. “La gente es tan cariñosa... todo el mundo lo es aquí”, celebró Lomana, que recordó que ella está viniendo a tierras gallegas mucho para su participación en el programa “Land Rober. Tunai Show” de la TVG, en el que se anima a todas las locuras que le proponen desde el equipo de Roberto Vilar. “Yo puedo sembrar patacas o sorprender haciendo de ministra y sacar del bolso un satisfyer”, dijo entre risas. “Yo improviso mucho en el programa y me lo paso muy bien, pero es que en Galicia estoy como en casa, muy a gusto”.

Por su parte, el reconocido presentador Óscar Martínez, que saltó a la fama tras participar en los programas de María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana, confesó que no conocía personalmente a Carmen Lomana y que la experiencia no podría ser mejor. “No llevo ni 24 horas con ella y me tiene absolutamente enamorado. Es una persona que proyecta una imagen que no tiene nada que ver con cómo es realmente. Y la gente lo ve, porque le tienen muchísimo cariño. Es una mujer que merece la pena conocerla, porque tiene muchas vivencias, muchísima cultura... y es súper fácil de trato; no pone pegas a nada y estoy encantando. Tengo mucha suerte en este sentido”, afirmó.

“Por el momento los dos invitados que hemos tenido, Mario Vaquerizo y Carmen Lomana han sido un lujo: divertidos, cariñosos... y además se conocen entre ellos, son muy amigos. Cada programa realmente es una aventura”, añadió.

El fin del programa “Tren de vida. A Galicia voy” es acercar a Madrid a Galicia y viceversa. “De hecho, nosotros mismos hemos comprobado que los trenes ahora entre ambas comunidades van llenísimos. En pocas horas estamos aquí”, reconoció Fabián Figueroa.

La jornada en Pontevedra la terminaron, como debe ser, con una buena comida, en la que, por antojo de Óscar Martínez, no faltó el pulpo. Por su parte, Lomana disfrutó enormemente de los postres: “Yo que soy muy golosa, aquí lo paso muy bien”.