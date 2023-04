Comisiones Obreras de Pontevedra denunció ayer públicamente lo que consideran una vulneración del derecho de “libertad sindical” por parte de la empresa Asistencia y Soluciones de Arquitectura (ASAI).

Se trata de una firma que cuenta con unos 45 trabajadores en plantilla y en la que en las últimas semanas el sindicato y sus trabajadores han tratado, de manera infructuosa hasta el momento, de celebrar las correspondientes elecciones sindicales para el nombramiento de los correspondientes delegados del personal.

Las negativas a recoger los preavisos para la celebración de elecciones, la no elaboración del censo o la no convocatoria de la mesa electoral son algunas de las maniobras que denuncia el sindicato que ya ha llevado la situación ante la Inspección de Trabajo, que ya habría advertido de las consecuencias de posibles incumplimientos. El sindicato no descarta incluso otro tipo de protestas.

Además, ya han solicitado la nulidad del despido de tres trabajadores que la empresa justifica en razones disciplinarias. Desde Comisiones Obreras vinculan estos despidos con la intención de llevar a cabo este proceso electoral ya que se trata de dos de los tres trabajadores que iban en su lista.