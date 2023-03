De novo coincidindo co Salón do Libro celebrarase o Congreso Internacional de Mediación Lectora, que nesta quinta edición levará por título “Libros (tamén) para xogar”. Desenvolverase nas xornadas dos xoves 20 e 27 de abril e 4 de maio no Pazo da Cultura e contará con Colombia como país convidado.

Entre os relatores contará con Ismael Ramos, Premio Nacional de Poesía Xove 2022 e Ana Garralón, Premio Nacional de Fomento da Lectura e non faltará a intervención en liña de Francesco Tonucci como “principal defensor do xogo na infancia”, lembra a organización. Logo de varias edicións en formato en Iiña, o congreso recuperará o formato orixinal composto por sesión plenarias seguidas de diferentes obradoiros, co propósito de que as persoas implicadas na mediación poidan enlazar o formativo, o reflexivo e o experimental. “O profesorado demanda moito este formato que lle permite ter coñecementos prácticos de iniciativas de me diación lectora para aplicar ao seu alumnado. A programación é moi variada e moi diversa porque conta a mediación lectora dunha manera moi diversa e desde moitas perspectivas como son o videoxogo, a radio, o teatro, a arte, a narración oral, a poesía, a ilustración”, suliña a organización, que lembra que “buscamos ofrecer unha proposta variada de iniciativas prácticas para que o profesorado e futuro profesorado poidan desenvolver logo nas súas aulas”. O prazo de inscrición para as 100 prazas dispoñibles ábrese hoxe ás 12.30 horas.