“Estamos con conversaciones para que Galicia sea el centro industrial de la empresa”

El joven caldense Emilio Froján, fundador de la empresa de motos y ciclomotores eléctricos Velca, ha sido seleccionado por la consultora internacional Nova Talent como uno de los emprendedores con mayor proyección de España. No es el primer reconocimiento que recibe, ya que el proyecto en sí fue elegido como mejor “startup” (una empresa de nueva creación) del mundo en el Congreso Internacional de Startup Ole. Ayer participó en una jornada de trabajo en red organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra en colaboración con el Concello de Caldas que tuvo lugar en el Balneario Acuña.

– Varios reconocimientos para una empresa que todavía está creciendo pero que ya trabaja en su expansión, ¿cómo empezó todo?

– El proyecto nació a finales de 2019 mientras estaba en Alemania, donde trabajaba para una empresa de patinetes eléctricos compartidos. Por las noches empecé a idear mi propia marca de motos eléctricas. En uno de viajes de vuelta a España le presenté el proyecto a cuatro de mis empleados de máxima confianza y al día siguiente fueron todos al banco, pidieron un crédito y nos metimos todos en Velca.

– ¿Existía ya el mercado de las motos eléctricas?

– En Alemania empecé a ver algunas de particulares y eso fue lo que me inspiró a iniciar un negocio parecido en España.

– Por aquel entonces no se había producido la subida estratosférica del precio de la electricidad, ¿siguen siendo rentables este tipo de vehículos?

– A nivel usuario sigue siendo mucho más económico conducir una moto eléctrica que una de combustión. Con la tarifa media europea, el coste que haces con una moto eléctrica al año, entendiendo que sean alrededor de 5.000 kilómetros, es de unos 30 euros. Es algo imperceptible, del mismo modo que no llevas el cálculo para saber cuánto dinero te gastas para cargar el móvil. Todas estas motos se cargan con batería extraíble en cualquier enchufe doméstico: en la cocina, en la oficina... donde quieras. No necesitas tener ningún tipo de infraestructura de carga. A diez amperios de potencia son unas cinco horas de carga.

– Todo lo contrario que los coches eléctricos...

– Efectivamente, el coche eléctrico va asociado a la necesidad de tener una plaza de garaje y a una estructura de carga, pero nuestras motos eléctricas no.

– ¿En qué punto se encuentra la empresa ahora?

– Ya levantamos tres millones y medio de euros de inversión. Estamos en España y Portugal. Tenemos 25 puntos de distribución por toda España y uno en Lisboa.

– ¿Y en Galicia?

– Estamos en Vigo, Santiago y A Coruña.

– Y buscan expandirse...

– Queremos acelerar la expansión en Portugal y, sobre todo, meternos en Francia y entrar en un cuarto y quinto mercados que serían Italia o Alemania. Además, ahora en mayo empezamos con las bicicletas eléctricas. De hecho, uno de los modelos se va a llamar Fisterra en honor a Galicia.

– ¿Cuál es el perfil de las personas que deciden comprarse una moto eléctrica?

– Tenemos varios modelos y el perfil es muy diferente al que tiene una empresa de motos convencional. Por ejemplo, nos compran muchas mujeres. Además, pese a que nuestro público en redes es joven, nuestro comprador tiene una edad media de unos 35 a 40 años, pero también con mucha gente jubilada o en edad de prejubilación; muchos de ellos llegan convencidos por sus hijos.

– ¿Qué precio medio tiene un vehículo de este tipo?

–Entre 2.500 y 5.200 euros. Tienen ayudas del Plan MOVES.

– El proyecto nació en diciembre de 2019, ¿de qué modo lo frenó la pandemia del COVID?

– Pues lo cierto es que la marca se lanzó en febrero de 2020, dos semanas antes del confinamiento. Sufrimos mucho porque nada más empezar la DGT estuvo cerrar, por lo que no se podían vender ni matricular vehículos. Fue un problema gordo. Además, nuestros proveedores en China cerraron durante varios meses. Los “shipment” (envíos) de China a Europa se encarecieron muchísimo: si en época prepandemia valían a Vigo 1.500 dólares, ahora están en torno a los 15.000. Por otro lado, nosotros teníamos cerrada la entrada a un fondo de inversión para marzo de 2020 y tuvimos que levantar la ronda de inversión mediante LinkedIn.

– ¿Un “crowdfunding”?

– Sí, un “equity crowdfunding”. En el primero levantamos 750.000 euros en apenas tres horas y cincuenta minutos. Fue un récord a nivel España. Y en el segundo dos millones cien mil euros, seis meses después.

– ¿Habrá salida a bolsa?

– Los inversores buscan una ventana de liquidez. Si no queremos ser demasiado optimistas, podríamos iniciar la salida a bolsa en unos tres o cuatro años. Tenemos que estar volcados en el crecimiento y la expansión, no podemos estar ahora centrados en la salida a bolsa. Sin crecimiento no hay salida.

– ¿Cuántos inversores tiene la empresa?

–Inversores directos son 65 y hay más de 1.500 microinversores.

– ¿Y empleados?

– Somos 30.

– ¿Dónde fabrican?

– Tenemos dos centros de producción en China, uno en Madrid y otro en Polonia. Ahora estoy iniciando conversaciones con el institucional gallego para ver cómo podemos hacer para trasladar parte de la operatividad a Galicia. Esta próxima ronda de inversión estamos orientándola mucho a la comunidad autónoma para que sea el centro industrial de la empresa.

– Y el contacto directo con Portugal...

– Efectivamente. Ya hemos visto, por ejemplo, que el chasis lo podemos producir en Galicia, así como otros componentes. Estamos dentro del programa de la Comisión Europa que pretende impulsar a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal como líder en el sector de la automoción.

– Varios reconocimientos por un proyecto innovador, ¿cómo los lleva?

– En el equipo somos muy humildes y es uno de los valores que le transmitimos a los inversores. Somos gente que se ensucia las manos. Todos los cofundadores, yo incluido, bajamos mucho al taller. Tenemos los pies en la tierra porque venimos de donde venimos. Yo estuve durante tres años sin irme de viaje ni de vacaciones para fundar Velca ni prácticamente pisar un restaurante.

– ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes emprendedores.?

– Un pequeño éxito está formado por millones de fracasos. Para fracasar lo principal es intentarlo y no rendirse. El emprendimiento no es una cuestión de suerte ni de sacrificio, sino de tener los conocimientos y experiencias adecuadas. Hay que intentarlo muchas veces, y eso supondrá fracasar.