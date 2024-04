Protestas en el Irmáns Villar por falta de plazas de ESO en el instituto adscrito

Familias y alumnos del CEIP Irmáns Villar de Ourense se concentraron este lunes a las puertas del centro educativo para exigir que se garantice la continuidad de todos los estudiantes de sexto de primaria en su instituto de referencia, el IES Otero Pedrayo.

La protesta, convocada por la Anpa se produce tras la confirmación por parte de la jefatura territorial de Educación de que el próximo curso 2024/2025 no habrá plazas suficientes en las aulas de 1º de ESO de dicho centro para cubrir la demanda que generan los tres colegios adscritos al Otero Pedrayo: los CEIP Irmáns Villar, As Mercedes y Amadeo Barroso. Concretamente, detalla Carlos, miembro de la junta directiva de la Anpa, “la oferta es de 84 plazas para 97 solicitudes presentadas”. Trece alumnos “se quedan fuera”, de los que 11 pertenecen al Irmáns Villar. “Esto ha causado indignación en las familias, pero también el hecho de que, tras mantener tres reuniones con la jefatura territorial y su equipo (inspección y admisión), no conseguimos que nos presentaran ninguna solución práctica; solo nos propusieron esperar y confiar en que no todas las reservas formalizasen solicitud de admisión en el IES Otero Pedrayo, hecho que ahora vemos que no ocurrió”, explican desde el Anpa.

Los 13 alumnos que no lograron plaza en el centro de adscripción tienen como alternativa los IES Universidade Laboral y Ferro Couselo, solución que no agrada a las familias. De hecho, insiste Carlos, “hablamos de alumnos con edades entre 11 y 12 años a los que se va privar de su derecho a continuar sus estudios obligatorios con sus compañeros, en su entorno y en el centro al que pertenecen”. Esto genera también un “problema de logística” para las familias ya que “la zona de influencia del Irmáns Villar es muy pequeña y si se tienen que ir a la Laboral o al Ferro Couselo cambia bastante porque requiere unos desplazamientos que los padres no contemplaban, ya que cuando los matricularon en este colegio contaban con que tendrían continuidad en el Otero Pedrayo”, apunta Carlos.

Desde la Anpa censuran la “falta de planificación” de Educación para estos centros y volverán a concentrarse el 2 de mayo a las 10.00 horas frente a la jefatura territorial de Ourense.

Explicaciones de la Xunta

Por su parte, desde la Consellería de Educación recuerdan que el proceso de admisión “está en marcha y no se cerrará hasta que finalice el plazo de matrícula”. En todo caso, inciden en que “todos los escolarizados en el CEIP Irmáns Villar que viven en la zona de influencia o tienen hermanos en el centro tienen plaza asegurada en el IES Otero Pedrayo”.

No obstante, detallan, “hay un grupo de alumnos que se matriculó en ese centro porque así lo desearon sus familias y había plazas libres, aun no siendo el centro que les correspondía”. Pese a que “se están haciendo gestiones para que esto afecte al menor número posible de alumnos –añade la Xunta–, algunos no podrán acudir al IES Otero Pedrayo porque las circunstancias del edificio histórico en el que se ubica no permiten su ampliación”. En cualquier caso, concluyen, “estos alumnos tienen asegurada una plaza gratuita en un centro de su entorno, a menos de diez minutos de distancia”.

