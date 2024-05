Récord de nuevos residentes en el CHUO: casi la mitad se decanta por Familia o Salud Mental

El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras dio ayer la bienvenida a la promoción más numerosa de residentes de su historia. Un total de 57 sanitarios, entre médicos, enfermeros, psicólogos farmacéuticos y biólogos, eligieron realizar su formación especializada en la provincia. Como es habitual en los últimos años, la presencia femenina es mayoritaria (el 70% son mujeres). Familiar y Comunitaria y Salud Mental son las áreas más numerosas, ya que copan casi la mitad de la promoción, con 16 y 12 nuevos residentes, respectivamente.

El aula Cabaleiro Goás del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) acogió ayer el acto de recepción, apenas dos semanas después de finalizar el proceso de adjudicación de plazas de la formación especializada. Este año, al igual que el pasado, el área sanitaria no logró cubrir el 100% de puestos ofertados para Medicina Familiar y Comunitaria, pese a la convocatoria extraordinaria lanzada por el Ministerio de Sanidad. En el conjunto nacional, quedaron desiertas finalmente 246 plazas, 13 de las cuales se corresponden con la provincia ourensana.

Más de 20 especialidades

Los 57 futuros especialistas se incorporan a un total de 26 disciplinas sanitarias diferentes. La mayoría, 35, son Médicos Internos Residentes (MIR). Al margen de Familiar y Comunitaria y Salud Mental, otros de los servicios con mayor presencia son Pediatría, Obstetricia, Medicina Interna, Cirugía General, Anestesia o Radiodiagnóstico, entre otros.

Por su parte, la formación especializada en Enfermería (EIR) alcanza este año, con 17 residentes, la cifra más alta de su historia. El área de Psicología Clínica cuenta con tres futuros especialistas (PIR); y Farmacia y Biología con uno, respectivamente.

En el acto de recepción, los 57 recién llegados recibieron un documento de acogida y una pequeña guía rápida con el itinerario básico y con información del hospital ourensano, en el que todos iniciarán su formación.

De dos a cinco años

La duración de la residencia varía en función del ámbito: desde los dos años de las especialidades de Enfermería hasta los cinco de las disciplinas quirúrgicas de Medicina. Durante el periodo de aprendizaje, los residentes rotarán por diversas unidades del área sanitaria y contarán con seminarios y jornadas teóricas para profundizar en los conocimientos adquiridos. Ayer, durante la jornada de bienvenida, los futuros especialistas conocieron a sus tutores, que los acompañarán durante los próximos años. Más de cien profesionales de diversas disciplinas sanitarias forman parte del equipo de docencia, una tarea que asumen junto con las labores diarias de atención y asistencia a pacientes.

El sistema sanitario público ourensano cuenta con casi medio siglo de experiencia en la formación universitaria posgrado de ciencias de la salud. En estos 47 años, el número de especialidades, así como el de tutores, ha ido aumentado progresivamente. Hasta 1991, la oferta de la provincia para futuros profesionales solo incluía disciplinas médicas hospitalarias. Este mismo año se incorporó Dermatología como nueva especialidad, y logró convertirse en la primera de todo el área sanitaria en ser elegida por los futuros médicos.

"Nací en México, pero tengo raíces en la provincia" - Arturo Carballo

Arturo Carballo llegó a la provincia hace dos años, desde su México natal. De padre ourensano, decidió retornar a través del programa de becas de estudios para gallegos en el exterior, y una vez aquí, preparó el examen de acceso al MIR. “En México estudié Medicina y los últimos años ya estaba haciendo Psiquiatría. Al llegar aquí decidí seguir el camino de hacer la especialidad”, comenta.

Asegura que su proceso de adaptación a la provincia fue “más fácil” al contar con el apoyo familiar, y reconoce que aunque no habla gallego de forma fluida, lo entiende a la perfección. En su caso, no dudó en elegir la plaza formativa en Ourense. “Escogí quedarme aquí por la familia, al principio vivía en el piso de mis abuelos y un tiempo después ya me independicé”, explica.

Arturo Carballo. / IÑAKI OSORIO

"La Familiar es la especialidad más bonita" - Paula Pérez

La celanovesa Paula Pérez tenía clara la elección de la especialidad. “Medicina Familiar y Comunitaria era mi primera opción. Me gusta el trato con la gente, la cercanía, la variedad de patologías que puedes ver...”, detalla. Pese a la desafección cada vez mayor de los residentes por esta rama, Pérez no lo dudó: “Puede ser que al ver a compañeros muy saturados, sobre todo en las ciudades, la gente se desanime, pero la situación mejorará y esta es al final la especialidad más bonita, acompañas al paciente a lo largo de toda su vida”.

En su caso, eligió como centro de salud adscrito Celanova, y no descarta trabajar en el rural en un futuro. “De hecho, las dos personas que elegimos primero el centro de salud en la provincia decidimos formarnos en el rural”, señala.

Paula Pérez. / IÑAKI OSORIO

De la banca a Psicología: "Era una espinita clavada" - Sira Santos

Tras años dedicada al mundo de la banca, Sira Santos decidió cambiar de vida y empezar a estudiar Psicología. “Era algo que siempre me gustó, tenía como una espinita clavada, así que empecé la carrera por gusto y al final, una cosa llevó a la otra y aquí estoy”, señala la verinesa.

Al terminar la formación, decidió preparar el examen de acceso a la residencia, hace un año. “La verdad es que tuve suerte, bueno, y estudiar mucho, claro”, reconoce. Santos empieza ahora, con 43 años, una nueva vida profesional, con muchas ganas: “Es un cambio radical, todavía estoy aterrizando”. Por delante le esperan cuatro años de especialidad, en los que rotará por las diversias unidades de salud mental del área sanitaria. “Y si queremos podemos hacer una rotación específica fuera de la provincia”, añade.

Sira Santos. / IÑAKI OSORIO

