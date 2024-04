El servicio de emergencias de O Carballiño alerta de “limitaciones”

El grupo de emergencias de O Carballiño difundió un comunicado a trasvés de sus canales de comunicación señalando que “ofrecemos el mejor servicio a la ciudadanía dentro de las limitaciones de medios que tenemos”. Concretamente, especifican que en una salida los efectivos no se pudieron equipar con los trajes de proteción individual “dada la carencia de medios por la que estamos pasando”. Denuncian que los trajes están caducados desde hace 12 años y “no protegen de los peligros del trabajo, algunos ya tuvieron que ser retirados porque no valen ni para vestir”. Señalan que ponen “en riesgo su salud, porque ahora tampoco disponemos del compresor para llenar las botellas de aire y que estas botellas no tienen la revisión anual”.