El entorno del Miño superó los 30º en una nueva jornada de máximas en Ourense

Tras un viernes de récord histórico de temperaturas máximas en Ourense para un mes de abril (34,5º en Leiro y 33,9º en la ciudad de As Burgas), el sábado no se quedó atrás en cuanto a la sensación de calor, aunque el mercurio no llegó a los valores alcanzados la jornada anterior.

Con todo, Ourense volvió a posicionarse entre las diez localidades españolas con las máximas más altas de la jornada, con 33,2º a las 17.40 horas. Este valor dista ligeramente del recogido por la agencia gallega Meteogalicia, que registró una máxima en la ciudad de 32,8º, por detrás de Leiro y Arnoia, que lideraron el calor en Galicia con 33,1 y 32,9º. De hecho, todas las estaciones del área del Miño superaron los 30º este sábado, al igual que otras localidades como Coles, Xinzo, Verín, Laza y Castro Caldelas.

Este domingo se mantiene la previsión de altas temperaturas.