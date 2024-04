“Las personas trans tenemos que dar muchas explicaciones”

Roi Álvarez era adulto cuando decidió iniciar su proceso de transición de género. “Ahí cobraron sentido muchas cosas de mi infancia”, reconoce el joven ourensano de 27 años. Desde el principio contó con el apoyo de su círculo, aunque al inicio también había cierta preocupación. “La gente que te quiere intenta protegerte y tiene un poco de miedo por ti, porque es una decisión muy importante”, explica. Todos estuvieron a su lado: “Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, la pareja que tenía, su familia, mis amigos...”. Él no estuvo solo, pero recalca que el suyo no es el caso de todas las personas trans. “Hay muchos suicidios, muchos intentos autolíticos”, recuerda.

Y a pesar del apoyo, faltaban referentes en su día a día. “Mis primeros referentes eran personas trans del extranjero que encontraba en internet, buscando. El colectivo no sale en la televisión, y cuando sale, las informaciones son manipuladas. En las series y películas los personajes trans son cómicos, estereotipados...”, asegura.

Por eso insiste en la importancia de educar en diversidad a los más pequeños. “Ahora ya hay personajes trans en los cuentos y en los dibujos animados, eso es súper importante”, apunta. Y respecto a los mayores, pide más formación: “Quien quiere aprender, aprende, y quien quiere respetar, respeta”.

La paciencia

Aunque Roi decidió iniciar el proceso sanitario completo (hormonas y cirugía), cada persona trans tiene el derecho a escoger cómo quiere que sea su proceso, y hasta qué punto necesita o no modificar su cuerpo. “Las personas que deciden no hormonarse, y que su aspecto físico no encaja con la imagen prototípica de un hombre o una mujer, tienen que dar más explicaciones, corregir a la gente con el nombre, pero muchas veces no hacen caso, o siguen utilizando mal el pronombre... Yo eso lo viví durante poco tiempo, pero es cansino, tienes que armarte de mucha paciencia”, señala.

También habla de la paciencia necesaria para afrontar las esperas de las citas médicas. “Cuando tomas la decisión es algo tan importante que quieres dar el paso ya, pero hay que ser muy paciente. Para acudir a la primera cita en Endocrinología tuve que esperar menos de un año, y para Psicología era más de un año, así que decidí pagar e ir auna consulta privada, porque tuve la suerte de poder pagármela”, explica.

En el ámbito legal, las personas trans también se enfrentan a sucesivas trabas burocráticas. “La gente piensa que solo es cambiar el nombre en el DNI, pero son muchas más cosas, y tienes que dar muchas explicaciones. Hay que cambiar el nombre en los títulos, en la tarjeta sanitaria, en la partida de nacimiento, en el permiso de conducir, en los recibos... Yo he ido poco a poco, porque son procesos largos, muy lentos. Cuando te dicen que falta algún papel, tienes que volver atrás, buscar ese documento, volver de nuevo a solicitar una cita... Hay que ser muy paciente, muy paciente. Yo intento tomármelo con mucho humor”, comenta.

Roi pone en valor la Ley Trans, aunque reconoce que tiene margen de mejora. “Siempre faltan cosas, es cierto, faltan las personas no binarias, pero por lo menos tenemos algo, y somos de los primeros en la Unión Europea en tener una legislación que nos protege”, recalca. En este sentido, recuerda la situación de muchos países alrededor del mundo. “Yo no puedo viajar a todos los países, todavía existen campos de trabajo, cada dos días muere una persona trans en Latinoamérica... esa es la realidad”, apunta.

Espacios seguros

El joven participó esta semana en la charla “La fuerza de la identidad”, organizada por el grupo de salud comunitaria del centro de salud Valle Inclán-Pereiro de Aguiar en el Espazo Xove con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans. “Este tipo de encuentros están muy bien, pero deberían realizarse más, y con personas divulgadoras, como por ejemplo Eric Dopazo. Lo que hicimos fue una pequeña aproximación”, detalla Roi.

En la charla también participaron César Gómez, familiar de una persona trans, e Iciar Solache, endocrinóloga del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que habló del papel de los profesionales en el proceso de transición de género. “Servimos como informadores y coordinadores. Cuando la persona necesita un cambio físico valoramos la situación, ponemos el tratamiento correspondiente, hacemos el seguimiento y derivamos, si es necesario, al resto de servicios”, explica Solache. De hecho, el abordaje de cada persona se realiza de forma multidisciplinar, e intervienen sanitarios de diversas especialidades, como Cirugía, Ginecología, Pediatría, Pisquiatría o Medicina Preventiva. “Pero además, al margen del aspecto sanitario, tenemos otro papel muy importante: el de fomentar que la persona se mueva en ambientes seguros, donde se sientan cómodos, no discriminados o rechazados. Tenemos que crear espacios seguros”, recalca. En esa línea, apunta la necesidad de eliminar prejuicios. “Es importante conocer la realidad de las personas trans, yo estoy muy agradecida a todas las personas que he tratado por todo lo que me han enseñado”, reconoce.

