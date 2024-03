El PP se aleja de Baltar también con la estación de Manzaneda y ahora se “replantea” el modelo

La nueva política del PP de Ourense después de la marcha del expresidente Manuel Baltar se evidencia cada vez más en los plenos de la Diputación de Ourense y en las medidas llevadas a cabo por el gobierno provincial. Desde el inicio del mandato se visibilizaron varias rupturas con el pasado y ayer se ejemplificó otra, cuando los populares votaron a favor de replantearse el modelo de la estación de montaña de Manzaneda. Algo impensable en la década pasada.

Una moción socialista sirvió de base para debatir sobre las “irregularidades”, “deficiencias” o “falta de transparencia” que existe sobre la gestión de la estación de Manzaneda. Los socialistas pedían instar a la Diputación a avanzar hacia una gestión “profesional” o el regreso de los concellos de Trives y Manzaneda al consello de administración de Meisa, además de la creación de una comisión interinstitucional para buscar un “futuro” a la estación. Tras una reserva de voto en la comisión y después de plantearlo internamente, el PP votó a favor de todo ello, después de años de posturas férreas sobre la explotación de la estación.

El diputado popular Xosé Manuel Blecua (PP), en un giro de guion, llamó a “trabajar todos en el mismo sentido, porque Manzaneda tiene futuro y es necesario repensarlo y reorganizarlo, porque la inversión ya la tenemos hecha”. En su turno de cierre, el presidente de la Diputación, Luis Menor, defendió que “Manzaneda es un recurso estratégico para la provincia y las comarcas que la rodean, tenemos que, entre todos de una vez, acertar para que sea atractivo. Que hay muchos errores cometidos, seguro, pero con esta comisión de participación y transparencia, seguro que dotamos de enormes posibilidades a Manzaneda”.

Los socialistas señalaron las “anomalías” y el “desaprovechamiento” que tiene la estación actualmente y piden “a alguien con experiencia” para que dirija la estación, pero “claro, hay que pagarle”. Desde el BNG destacaron “el millón de euros anual por parte de la Diputación y la Xunta, superando los 10 millones de euros desde 2016, con un escaso retorno”. Todos los grupos concretaron que “Manzaneda tiene futuro” y necesita “replantearse” el modelo de explotación, para ello se aprobó la mesa de trabajo con la Xunta, Diputación y los regidores de Manzaneda y Trives.

Transporte metropolitano

El debate sobre el transporte metropolitano es tan viejo, que hasta quien lo reclama o expone se le aparecen los colores. Los diputados de PP, PSOE y BNG señalaron que la pelota está en el tejado de Democracia Ourensana que gobierna el Concello de Ourense, que debe sacar a licitación el nuevo pliego de la concesión del bus de transporte municipal, caducada desde 2015. Precisamente en ese pliego es donde tendrían que estipularse la extensión de líneas tan anhelada por todos y otras cuestiones técnicas, para que el transporte de bus de la capital pudiera llegar hasta concellos como San Cibrao, Pereiro o Barbadás, entre otros.

PP, PSOE y BNG aprobaron crear una mesa de trabajo para abordar todas las iniciativas de los municipios implicados y DO se abstuvo, sin señalar si participará en la mesa o no. Los partidos pidieron participar en ese pliego para determinar cómo y en qué medida se extenderán las líneas y también se comprometieron a pagar la extensión del bus en sus respectivos municipios, además de pedirle a la Xunta de Galicia que apruebe esa extensión de líneas, para “no fallarle de nuevo a la gente”, en palabras de Menor.

La vicepresidenta primera, Marta Nóvoa, destacó que “el pliego del bus municipal del Concello de Ourense es el problema por estar en precario, pero si están estudiándolo y no hablan con los demás es más complicado sacarlo”. El presidente de la Diputación también señaló a DO que “negocien” porque como dijo el portavoz socialista Álvaro Vila “DO no tiene mayoría en el pleno del Concello de Ourense” y esa mayoría es necesaria para sacar adelante la aprobación para licitar la concesión.

Bernardo Varela (BNG) comentó que “el PP lleva años gobernando la Xunta y la Diputación y ya se habló de esto en muchas ocasiones, sin llegar a implantarlo realmente. Con el transporte metropolitano, el que más ganaría sería Ourense, la capital, y pedimos que se implante para dar servicios a nuestros ciudadanos”.

Rafael Cachafeiro (DO) respondió que desde su partido en el Concello de Ourense se hará gratuito el servicio y que “beneficiará a mucha gente”, sin confirmar si irán a la comisión o si abrirán la puerta a la participación de los concellos limítrofes, aunque sentenció “a nosotros nos encanta hablar, aquí en la Diputación es una cosas y después en el Concello de Ourense ustedes dicen una cosa y hacen otra”.

Programa BenOurense

En la sesión plenaria de ayer, se aprobaron las bases de los tres programas de cooperación Ben Ourense 2024 de Ayuda en el Hogar, de Infancia y de Puntos de Atención a la Infancia. En el primero, la diputada de Políticas Sociais, Patricia Torres (PP), explicó que “hay 10 concellos que no justificaron más del 80% en el programa de ayuda en el hogar, por lo que en este reparto se eliminará un 10% de la cooperación para incentivar que lo justifiquen”. Esos municipios fueron los de Trives, Allariz, Boborás, San Amaro, O Irixo, Beariz, Rairiz de Veiga, Piñor, a Bola e Xunqueira de Espadañedo.

Termalismo y financiación

En materia de termalismo, se aprobó el convenio entre la Agencia de Turismo de Galicia y la Diputación de Ourense para la ejecución del “Plan de sustentabilidade turística, Ourense Colle Velocidade, vilas históricas e termais”, con una inversión de 1,5 millones de euros con fondos europeos. Las actuaciones a desarrollar en las anualidades de 2024, 2025 y 2026 se distribuyen en cuatro ejes: transición verde y sostenible con adecuación de senderos termales, la mejora de sendas peatonales y eco-alojamientos en ayuntamientos con potencial termal o con cascos históricos; mejora de la eficiencia energética, con ampliación de la infraestructura ciclista y la descarbonización en cascos históricos; transición digital con un plan de marketing online Ourense Turístico-Termal; y mejora de equipaciones públicas de uso turístico.

Otra de las cuestiones que se debatió fue la financiación, un eje transversal a todas los puntos planteados en la sesión. El pleno aprobó solicitar del gobierno estatal y gallego la financiación íntegra de algunos servicios delegados y reclamar los recursos necesarios que sufraguen los costes de los servicios que tienen por competencias delegadas.

