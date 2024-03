De la DO Ribeiro sí, pero diferentes

No todos los vinos son iguales aunque sean de la misma denominación de origen. Y por ello, desde la Asociación de Colleiteiros Embotelladores de O Ribeiro insisten en la vieja reivindicación de una segmentación de productos por zonas u otros parámetros distintivos. Su presidente, Alberto Úbeda, apunta que se comercializa como si todo el Ribeiro fuera igual y “no es así”.

Ante la reciente renovación del Consello Regulador de O Ribeiro la asociación volverá a plantear esta cuestión. Úbeda dice que “hay que trabajar en la segmentación de lo que se hace”, y explica que los Consellos Reguladores están dominados por los grandes operadores y todas las políticas de promoción y decisiones en general “se dedican a los intereses de estos y dejan de lado a los pequeños”. Un comportamiento que también traslada al sector de la agricultura y la ganadería. Critica la mucha burocracia y requisitos que “para los productores artesanales son difíciles de abordar y abocan al abandono del rural”.

Asegura que O Ribeiro “está adquiriendo en el mercado un prestigio creciente gracias a los operadores que apostaron por elaborar vinos de valor añadido y principalmente son colleiteiros y pequeñas bodegas. Para consolidar esa tendencia tenemos que unirnos o tomar decisiones que consoliden esto, y por ello siempre hemos apostado por hacer una segmentación de los vinos que elaboramos dentro de nuestra D.O.”.

Propone trabajar “en una segmentación de lo que hacemos porque nosotros comercializamos Ribeiro como si todo O Ribeiro fuese lo mismo y no es así. Ese valor añadido que aporta un pequeño elaborador a un producto que proviene de una finca de bajo rendimiento, por parte del Consello Regulador no se considera un producto diferenciado cuando sí lo es”. Por eso, “demandamos una segmentación ya sea por zonas, u otros parámetros, que es necesaria para trasladar al consumidor que en nuestro territorio hay una normativa muy detallada de lo que se puede o no se puede hacer, y qué diferenciación hay entre los varios productos que se elaboran ahí”. Recuerda que ya se hace en Francia y que es una normativa que también se usa en Portugal, e incluso en España en denominaciones como El Bierzo o la Rioja. “Nosotros reclamamos esto también para O Ribeiro, que necesita ser vanguardia igual que lo fuimos en el siglo XVI al ser los primeros en regular el mundo del vino a través de las ordenanzas municipales de Ribadavia”. Úbeda pide retomar esa senda de regulación de cara a la diferenciación, ya que no es lo mismo un vino de un viñedo de hace 30 años y con un rendimiento de 16.000 o 18.000 kilos por hectárea, que el que se hace de unos socalcos históricos del valle del Avia con unos rendimientos de 6.000 kilos que ofrecerá mayor calidad. O los vinos que se elaboran con variedades autóctonas. Asegura que con esta segmentación “se podrá justificar que unos vinos cuesten más que otros”.