Los hechos constituyen un presunto delito contra los derechos y deberes familiares –está tipificado en el artículo 224 del Código Penal–, una infracción poco habitual de la que en la provincia de Ourense no hay precedentes en los últimos años de casos de esta índole que hayan llegado a juicio. La vista estaba prevista para este martes, en el juzgado de lo Penal Número 2, pero no pudo celebrarse porque el denunciante no fue citado, por lo que el acto tendrá lugar en otra fecha.

La acusada es una mujer joven que presuntamente convenció a una niña menor de 13 años para que se marchara de la casa familiar, en Valdeorras, y se fuera a vivir a Huelva con la encausada. La menor llegó a emprender el viaje. La Guardia Civil la localizó en la provincia de Salamanca, cuando viajaba en un taxi cuyo destino era Andalucía. En su escrito de calificación de los hechos, la Fiscalía de Ourense solicita para la adulta acusada la imposición de una condena de un año y seis meses de prisión. La mujer, de 30 años de edad y natural de Huelva, carece de antecedentes penales con anterioridad a este procedimiento judicial. Conoció a la menor, nacida en 2008, a través de la red social Instagram. Entablaron una aparente relación de amistad por internet. El ministerio público sostiene que la encausada obró “con pleno conocimiento de la edad de la menor, y con intención de que abandonara su domicilio familiar y dejara de estar al cuidado de su familia”. Presuntamente, convenció a la niña para que se marchara de su casa en la provincia de Ourense y se fuera a vivir junto a ella en Huelva. Según indica la Fiscalía en su escrito de calificación, la encausada llegó a contactar con taxistas de O Barco de Valdeorras para que la trasladaran desde la localidad ourensana hasta Huelva. La mañana del 2 de mayo de 2021, la menor se subió un taxi con destino a la ciudad andaluza de la encausada. Cuando la familia se dio cuenta de la desaparición alertó a la Guardia Civil, que estableció un operativo de búsqueda. Agentes del instituto armado consiguieron localizar a la menor de edad, cuando viajaba, a la altura de la provincia de Salamanca, en el vehículo de transporte público.