Efectivos de bomberos de Ourense se movilizaron esta mañana para sofocar un incendio iniciado en una vivienda de la Praza do Magosto, en el barrio de As Camelias, en el que no se registraron heridos.

Según han informado fuentes del servicio y del CIAE 112 Galicia, la alerta la dio un vecino a la Policía Local y a los propios bomberos pasadas las 9:00 horas de este viernes, al observar que salía humo por una de las ventanas de un piso. Los bomberos movilizaron tres unidades para acudir al lugar, y el 112 Galicia informó también a la Policía Nacional y Policía Local (que ya tenía conocimiento de lo ocurrido). Los servicios de Emergencia han matizado que no hay constancia de personas heridas, ya que la vivienda donde se produjo el fuego estaba vacía en ese momento. Tras finalizar su intervención, los bomberos indicaron que ardiera el salón de la vivienda casi por completo y que el resto de la vivienda resultara muy afectada por el humo provocado.