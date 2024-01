El gobierno excusa que el acoso a Barrera “no es delito” y la oposición avisa: “Habrá más”

Mucho ambiente electoralista en el primer pleno del Concello de Ourense. Todos contra todos en dos mociones en las que se dejó entrever que la campaña ya está activa y la precampaña de las elecciones gallegas empezó antes del fin del año pasado. Que sí tú, esto, que si tú, lo otro. Una constante entre los diferentes partidos que tuvo su momento más crispado en el debate de la moción que el PP presentó sobre la sentencia judicial condenatoria al Concello y al ex edil, Telmo Ucha, por acoso laboral a la intendente de la Policía Local de Ourense. Jácome (DO) decidió interrumpir el pleno durante cinco minutos, por la interrupción de Luís Seara (BNG) sin tener uso de la palabra.

Rafael Cachafeiro (DO) fue el encargado de responder a la moción por parte del gobierno municipal, calificando a los demás ediles de “analfabetos judiciales”, después de decir que “la sentencia condenatoria es una indemnización laboral, no es un delito de acoso y ustedes lo deberían de saber. Y ustedes, lo que están haciendo es calumniar al señor alcalde, por imputarle un delito a una persona sabiendo que es falso, eso sí que es un delito”.

En la sentencia condenatoria se establece que hubo “apoyo” de Gonzalo Jácome “en vez de proteger la salud de la trabajadora cuando se presentó la denuncia por acoso”. El regidor sobre esto dijo que “es difícil de activar el protocolo cuando una persona está de baja en su puesto de trabajo, nos decía el abogado que se tiene que activar el protocolo cuando está en el trabajo y existe esa situación, no cuando la persona no está en el puesto”. También señaló que “la denuncia interpuesta fue contra un ex concejal y subsidiariamente contra el Concello de Ourense, no contra mí”.

El BNG pedía que fuera Jácome de su bolsillo el que pagara la indemnización, a lo que Cachafeiro dijo que “me comprometo a pagar los 30.000 euros yo, y esto queda grabado, si ustedes se hacen cargo de todas las indemnizaciones que hubo que pagar desde el Concello por la nefasta gestión, un ejemplo la Plaza San Martiño”.

El edil popular, Miguel Ángel Michinel, expuso como promotor de la moción que “esta situación es una situación desagradable y no pretendemos que sea una moción demagógica o echarle leña al alcalde, porque bastante leña echa la propia sentencia. Además, si ponemos el foco en el alcalde, se hará la víctima”. Y añadió que “esta es una clara situación de acoso laboral demostrada y no queremos que se vuelva a repetir, pero habrá más denuncias por este motivo como todos sabemos y señala una persona que suele estar en el pleno, pero que hoy no está (por el interventor) y otros más que van a venir”.

El edil del PP puso de ejemplo el caso de Stella González, diciendo que “una persona que iba en la lista del PP se ha visto desplazada de su puesto de trabajo”. El alcalde le replicó señalando que “eso es mentira, ustedes la metieron de jefa de Comercio y estuvo más años de los que le correspondía, la mantuvieron irregularmente en ese puesto, por eso tomamos esa decisión”.

El BNG presentó una enmienda a la moción para reprobar al alcalde de Ourense por la sentencia condenatoria, a pedir disculpas y pagar la indemnización de su bolsillo. DO y PP votaron en contra de esa enmienda, con la abstención del PSOE, y el portavoz nacionalista, Luís Seara, comentó que “ustedes (por el PP) no son ingenuos, esta moción es de una indecencia supina, ya que le está diciendo al alcalde ‘pórtese bien señor Jácome’. Nosotros sí que vamos a entrar en el fondo de la cuestión porque quedó acreditado que el alcalde contribuyó proactivamente al acoso contra la intendencia y es el máximo órgano de personal y era quien tenía que activar los protocolos de acoso”.

Y señaló al “modo DO” llevado a cabo “no solo contra la intendente de la Policía Local, sino también contra el interventor y otros muchos funcionarios que lo padecen cada vez que el señor Jácome les hace una visita”. Por su parte, la socialista Natalia González enfatizó en que “el PP viene echarle un capote a Jácome ahora a decirle que no se comporta como debería, porque lo colocaron de alcalde en 2019 y lo volvieron a colocar de alcalde en 2023, a cambio de la Diputación”.

Hizo referencia a las vejaciones que “sufrieron y sufren los medios de comunicación, los funcionarios, los sindicatos, los colectivos y también los portavoces del PSOE y del BNG por parte del gobierno local, además del interventor y la tesorera por ejercer su función. Y con esto intenta poner el foco en los altos cargo del Concello que fiscalizan la gestión económica, porque es caótica, errática e incompetente”. El pleno de ayer sirvió para que la oposición le afeara al gobierno municipal su “política de personal”, las últimas declaraciones de “acoso” por parte de Jácome y para que el gobierno local pusiera el foco en la “discriminación de la Xunta” y “los enchufados de PP, PSOE y BNG”.

Ucha: “Es mentira que la sentencia no vaya contra el alcalde”

El ex edil de Democracia Ourensana en el Concello de Ourense, Telmo Ucha, realizó un vídeo en sus redes sociales sobre las declaraciones de Jácome en el pleno municipal de ayer. Ucha señala que “este modo, como señala en la sentencia, es un comportamiento, que no comparto que no gusta, simplemente lo defino como una cuestión en la que no cojo ni negro ni blanco, cojo un gris. En su momento le pido a una funcionaria (la intendente de la Policía Local de Ourense) que no me obligue a hacer lo que me trasladan, que me están diciendo que tenemos que seguir, que era ese modo DO. Me ponían entre la espada y la pared, no quería continuar con ese modo”.

Y añade, al término del pleno municipal, que “es mentira que la sentencia no vaya contra el alcalde, oiga, sale en la sentencia y lo que no voy a tolerar, además, son mentiras hacia mi persona”. Ucha hace referencia a las declaraciones de Gonzalo Jácome en el pleno de ayer desmintiendo que “el alcalde dijo que decidió que no fuera con ellos y eso es mentira. Lo puedo demostrar, le pedí cambios en las listas al alcalde, no los aceptó y me fui. Las listas fueron el principal problema”.

En sus declaraciones dice que fue “gracias a mí, te salvé (a Jácome), al partido y también a la Alcaldía” y añade que “traiciona a todo el mundo porque el único que le preocupa es el mismo, funciona así y es así”. Y finaliza diciendo que “Jácome cuenta muchas mentiras y puedo acreditar que no son verdad las cosas que dijo en el pleno. No estuve con él solamente cuatro años, no es verdad que fuera él el que decidió que no fuera en las listas de Democracia Ourensana y otras cosas, que Gonzalo, no me hagas demostrarlas”.

El transporte metropolitano, un todos contra todos

El pleno ordinario del Concello de Ourense, el PP llevó una moción para que se implante el transporte metropolitano en la provincia. PSOE y BNG criticaron el gobierno del PP y de DO durante los últimos cinco años y también el de los populares desde 2015 al 2019 con Jesús Vázquez por no sacar a licitación el transporte y tiraron de hemeroteca para recordar las declaraciones del pasado. El PP también mencionó al bipartito de la Xunta y reuniones de Paco Rodríguez en 2012 donde el transporte iba a “ser una realidad” y criticó a DO por no tener todavía un pliego para sacar a licitación con la concesión en precario.

Por su parte, DO criticó al PP por “no tener ni idea” en relación con el software de los autobuses municipales para adaptarlos al transporte metropolitano y también a socialistas y nacionalistas por estar en contra de varias modificaciones de crédito, entre ellas, la de la compra de los buses por parte de Concello. Jácome finalizó diciendo que “remunicipalizar las concesiones que no necesiten especialización sería lo ideal, pero se externalizan por una cuestión de eficacia”.