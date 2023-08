Jácome cesa a la jefa del negociado de Comercio y número 10 de la lista del PP

Fuentes próximas al Gobierno local de Ourense, afirman que ha sido cesada de su cargo la jefa del negociado de Comercio del Concello desde hace 18 años, Stella González Iglesias, que es además militante y miembro de la junta local del PP, y fue número 10 del Partido Popular en la candidatura de Manuel Cabezas en los pasados comicios municipales de junio.

El anuncio se produce en la antesala antes de la puesta en marcha, –anunciada por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, para el mes de septiembre– de un nuevo departamento de “Asuntos Internos”, para fiscalizar y tomar medidas, como apertura de expediente, ceses y “si podemos echar también los echaremos”, señaló el alcalde en julio pasado, de los funcionarios que, a su criterio, trabajan poco o mal o tardan en resolver informes.

Si bien un cese de estas características, entra dentro de las competencias de cualquier regidor, sorprende a fuentes populares que “es la primera vez que parece se ha tomado esa decisión, cese sin apertura de expediente previo que justifique los motivos, por eso creemos que hay detrás una razón de índole política” .

En el día de ayer algún delegado sindical del Concello esperaba para pronunciarse a la llegada de notificación a la afectada, que según su entorno ya conocía su cese pero no había recibido la comunicación oficial. Stella González fue presentada por Cabezas en la campaña como la futura concejala de Comercio, si el PP, hubiera ganado las elecciones.

La noticia no tendría más transcendencia que una decisión personal del alcalde, de no ser porque se produce en un contexto previo de intento de aprobación de la Ordenanza Municipal de Comercio, en la que no intervino ya en absoluto este negociado y la llevó directamente el coordinador general del Concello, Francisco Cacharro Pardo.“Se acabó el ser vago”

Tambien sucede en vísperas de la próxima puesta en marcha de ese nuevo departamento de Asuntos Internos, fiscalizador del rendimiento de los trabajador del Concello.

Jácome anunció públicamente el 14 de julio, cuando ya había tomado posesión oficialmente como alcalde gracias a la abstención del PP, que en septiembre iba “departamento de asuntos internos dentro del Concello”, integrado por cuatro miembros, de su elección “dos técnicos y dos administrativos, y va a ser, exclusivamente, para abrir expedientes” señaló el regidor, que aseguró que, todo aquel funcionario que no cumpla “y que hagan los informes lentos o mal, habrá expediente y, si lo podemos echar, lo echaremos ” señaló, pues “se acabó el ser vago o incompetente”.

El ‘Internal Affairs’ Jácome

De hecho el 14 de julio, publicaba en sus redes, bajo el lema en letras grandes de “Internal Affairs”, que e “hoy anuncié la creación de un departamento de Asuntos Internos en el Concello, para expedientar a los funcionarios municipales que no cumplan con sus obligaciones; la mayoría solo mira por sus derechos”, señalaba.

El alcalde declaró en su comparencia pública que e los jefes de negociado del Concello, “me han engañado”, pues le pidió un informe para ver qué carga de trabajo tenían los funcionarios a cargo de cada uno de ellos, y “me dijeron que tenían un 100% de trabajo, cuando más de la mitad, solo tenían una carga del 10%” señaló molesto por el regidor, que encontraba ahí otra razón para ir contra los funcionarios.

Para Jácome, el Concello es una administración “oxidada”, que va lenta y mal, y para él los culpables son los funcionarios, no todos “porque no pueden pagar justos por pecadores”, suele decir.

Su locuacidad, le ha valido unas cuantas movilizaciones sindicales, algunas con carácter fijo ante le Concello pidiendo “respeto”. En junio de este año , ya suprimió el teletrabajo pues a esas alturas eran ya unas vacaciones prolongadas.

En el caso de Stella González, (Holanda, 1970), la jefa de Negociado de Comercio del Concello (no hay jefe de servicio de este departamento), está pendiente de que le llegue la notificación de cese, según sus próximos, que fuentes del Gobierno Jácome confirmaban ayer extraoficialmente. LLeva 27 años enel Concello y 18 de ellos al frente de ese negociado .

Ocupó el cargo con alcaldes del PP y del PSOE, por lo que “esto que ha ocurrido, y sin un expediente previo que conozcamos, deja claro que quiere alguien afín, pues esta la jefa de negociado no siempre estaba de acuerdo con las peticiones que se le exigían desde el gro de Gobierno, a lo que suma que fue candidata con Cabezas y sindicalista reivindicativa” indican fuentes del PP.