Casi 8.000 gallineros y gallinas... con “DNI”

“Yo me ocupo de atender estas siete gallinas, que eran de un familiar que ya no puede cuidarlas, y hace muy poco que me enteré de que había un decreto que obliga a registrar y dar de alta el gallinero; creo que hay poca información al respecto”, explica Fe, que cuida esta pequeña explotación avícola para autoconsumo más por solidaridad con un familiar que por rentabilidad, porque “en esta época dan el mismo trabajo pero apenas ponen asegura”.

El decreto que obliga a hacer una especie de censo de estas explotaciones de autoconsumo al que se refiere Fe es el Permiten hasta 30 aves Real Decreto 637/2021 de 27 de julio –es decir, tiene ya tres años y era desconocido para muchos– por el que el Gobierno central establece las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas e incluye en su ámbito de aplicación las explotaciones de autoconsumo, como los “gallineros” que aún perviven en muchas casas del rural o de las afueras de la ciudad, como es el caso del que cuida Fe . Por eso, según informa Medio Rural, siguiendo esta disposición de Gobierno central “cualquier corral familiar de autoconsumo debe registrarse, para lo cual su titular puede acudir a su Oficina Rural, donde los servicios veterinarios oficiales le tramitarán el alta de su explotación y le asignarán un código individual que identifica de manera única su explotación”. Esta normativa no establece ningún requisito específico para estas explotaciones, “excepto la existencia de unas instalaciones mínimas en materia de higiene ganadera y la única limitación es que solo pueden mantener un máximo de 30 gallinas de puesta de huevos para autoconsumo o 50 pollos de engorde”, explica la Consellería de Medio Rural en la información para interpretar las consideraciones del decreto estatal. De acuerdo a los datos que aporta la Xunta de Galicia con fechas de finales de octubre de 2023, la provincia de Ourense es la que tiene más gallineros para autoconsumo o, en su defecto, la más disciplinada a la hora de registrarlos. En esa fecha, y a espera de los de cierre de año, había 16.598 explotaciones avícolas domiciliarias registradas en Galicia, de las cuales casi la mitad (es decir, 7.492 gallineros del total) están en la provincia de Ourense. En A Coruña se dieron de alta en el registro un total de 6.201 gallineros de particulares para autoconsumo; 1.456 en Lugo y 909 en Pontevedra. Es posible, además, según el decreto de Gobierno central, “combinar estos tipos de animales, como gallinas de puesta, de carne u otras tipologías”, con la condición de que la suma total no supere las aves permitidas. Esto implica que estas explotaciones, como corrales familiares que crían aves para consumo familiar y no comercializan ni sus huevos ni su carne, deben estar registradas en el registro general de explotaciones ganaderas. Una norma que no tiene nada que ver con la Ley de Bienestar Animal.