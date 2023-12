Los abogados de la defensa se quedaron solos este lunes, en el Penal Número 1 de Ourense, a la hora del juicio contra un padre y un hijo que están acusados de agredirse mutuamente, en febrero de 2022, en el municipio de Barbadás. Sin los encausados, que son los protagonistas y los observadores de los hechos, el fiscal consideraba que debía suspenderse la vista, al igual que uno de los letrados. El representante del ministerio público quería que los dos encausados fueran sancionados con una multa de 200 euros por su incomparecencia, y también apercibidos para acudir al nuevo señalamiento.

El otro abogado recordó que padre e hijo son acusados, no testigos, y no tienen por qué acudir –siempre que la petición de pena no supere los dos años de prisión–, un criterio que ha acogido la jueza. La vista se celebró pero fue brevísima, puesto que no declaró ninguna otra persona y las partes se limitaron a ratificar sus conclusiones. La Fiscalía solicita una condena, mientras que los dos defensores piden la absolución.

La tarde del 9 de febrero del año pasado, sobre las 18 horas, los dos encausados se enzarzaron presuntamente en una agresión mutua. El progenitor propinó un puñetazo en la cara a su vástago. A su vez, el encausado golpeó “repetidamente” a su padre, en distintas partes del suelo, tirándolo al suelo. El progenitor fue el peor parado de los hechos. Sufrió una fractura distal del radio izquierdo. Necesitó un tratamiento quirúrgico para la osteosíntesis de la fractura. Las lesiones tardaron en curar más de cuatro meses, según el informe de sanidad aportado a la causa. Le han quedado secuelas, como dolor en la muñeca al forzar los movimientos de la articulación.

Peticiones de condena

El fiscal pide cuatro meses de prisión para el progenitor y una multa de 2.160 euros para el vástago. El ministerio público solicita un mínimo de 200 metros de alejamiento y una prohibición de comunicación entre ambos acusados, de forma recíproca. En el escrito de calificación provisional, la Fiscalía solicita que el hijo indemnice a su padre con 5.500 euros en concepto de daños y perjuicios.