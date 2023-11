En Castro Caldelas se repiten este domingo las elecciones municipales y el PP pide al Gobierno que explique las medidas adoptadas por Correos para garantizar la custodia de los votos. En una iniciativa parlamentaria firmada por todos los diputados gallegos del PP en el Congreso, los populares preguntan sobre la investigación abierta en torno a la supuesta “trama de fraude de voto por correo” en este municipio, indican.

En nombre de los diputados firmantes, la representante en el Congreso por la provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, recuerda que la repetición de estos comicios se debe a una resolución de la Junta Electoral, “al entender que se rompió la cadena de custodia de los votos emitidos por correo y que se dejaran de contabilizar 118 papeletas”. Además de esta resolución, ese órgano puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pobra de Trives un supuesto fraude en el voto por correo en una residencia de mayores de Castro Caldelas.

Vázquez señala que la junta electoral recibió de Correos un escrito en el que se informaba de incidencias en el voto por correo, “pero sin proporcionar más información por estar abierta una investigación para determinar si se produjo algún delito”, y añade que “a día de hoy sigue sin conocerse”. Ante esta situación, más la proximidad de la cita electoral, la iniciativa parlamentaria incluye siete preguntas dirigidas al Gobierno para “dar luz al caso”, dice la diputada.

Un supuesto fraude

Los populares preguntan por las medidas extraordinarias adoptadas por Correos para blindar con seguridad el nuevo proceso electoral, “y no permitir que se vuelva a romper la cadena de custodia”. También pretenden que se expliquen los mecanismos que está utilizando Correos “para que no se permita tramitar el voto sin las debidas medidas de seguridad”. El PP insta al Gobierno a que aclare si Correos ha cerrado la investigación para que, de ser así, informe de los resultados y de las razones por las que no se hicieron públicas las conclusiones. Además, los populares reclaman al Ejecutivo datos sobre “los responsables de esta supuesta trama de fraude de voto por correo y cuáles fueron las responsabilidades derivadas”.