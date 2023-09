El PP “le da aire” a DO para hacer frente al pago de 5,5 millones de euros en facturas

Cuando un gobierno está cojo, necesita alguien que le tienda la mano para sacar adelante cuestiones resolutivas. Y en este pleno (como en los anteriores) el PP fue el bastón en el que se apoyó DO para conseguir desbloquear 14,9 millones de euros para abordar diferentes gastos. En una modificación para pagar facturas, los populares, votaron a favor, así como en las ayudas para 28 entidades del deporte ourensano. En otra de la compra de autobuses y se abstuvieron para que saliera aprobada.

Así pues, el gobierno municipal (DO) encontró en el PP el apoyo necesario para habilitar una partida de 5,5 millones de euros para hacer frente a diversas facturas contraídas durante el anterior ejercicio. PSOE y BNG hicieron alusión a los calificativos que el alcalde Gonzalo Jácome le dijo a Jesús Vázquez como “uno de los peores gestores” o “un inútil” cuando llevó a pleno una modificación de 6,5 millones de euros para hacer frente al pago de facturas, haciendo un símil con la misma situación que se produjo ayer en la sesión plenaria. Ambos grupos también criticaron la “opacidad” del gobierno municipal sobre la información económica y las causas que derivaron para “tener que hacer un acto de fe y aprobar este expediente”.

Por su parte, el PP señaló que “es una gestión caótica la suya (por Jácome) y saldrá adelante esta modificación por nuestra aprobación. Nosotros somos serios y queremos que la gente cobre, por eso por seriedad y criterio vamos a votar a favor. Toda esa administración paralela que tiene en el Concello que se ponga a trabajar, que no sabemos muy bien qué hacen. Como presidente de una comisión de fiesta lo hace bien, pero como alcalde es bastante desastre”.

Factura de Viaqua

El portavoz nacionalista, Luís Seara, hizo alusión a una de las facturas que obran en el expediente, por valor de 1,7 millones de euros, y se preguntó en el pleno, lo mismo que ponía el informe del Interventor. Seara comentó que “si las previsiones de los presupuestos eran de 220.000 euros y nunca rebasó los 280.000 euros, desconocemos porque se incrementa en seis veces más esa factura”. Sobre ello, el regidor ourensano, Gonzalo Jácome, dijo que “estaba esperando esa pregunta y no haga suyas unas palabras del Interventor. Es un negligente porque no se leyó el expediente y el señor interventor tampoco, si no no diría lo que diría.

El BNG son unos vagos por eso no se lo leyeron, el interventor tiene muchas cosas que hacer y metió un gazapo. El BNG hace una oposición de bar, porque en ese expediente se ve claramente como estamos pagando cuatro mensualidades del canon del agua”.

Sobre este respecto, el Interventor solicitó la palabra en reiteradas ocasiones y Jácome, apoyándose en el reglamento orgánico que leyó el Secretario, decidió no darle la palabra al funcionario, pese a que, según PSOE y BNG, el interventor podría participar “porque hay normas superiores por encima del reglamento orgánico del Concello que así lo definen”.

Cámaras y radares

Fue la una modificación presupuestaria en la que todos los partidos se pusieron de acuerdo y concordaron en la necesidad de ordenar el tráfico en el centro de la ciudad así como en el casco viejo. En total se aprobó una disposición de crédito de 360.000 euros para dotar de un sistema de control de tráfico en las calles del casco histórico, después de la bajada de los bolardos en febrero de 2020. Desde el BNG, Ruth Reza, afeó “la irresponsabilidad que tuvo en la bajada de los bolardos sin tener un sistema alternativo, más allá de la Policía Local que, según señala el gobierno local, con tantas entradas hay dificultades en las tareas de vigilancia”. La portavoz socialista, Natalia Benéitez, explicó que “esta cuantía es una modificación parcial del Mitma para la pacificación del tráfico. Otra cuestión es la zona de bajas emisiones de Ourense de la que no sabemos nada, todavía. Ni está ni se le espera”.

El regidor ourensano defendió que “el casco histórico no es una selva como dicen ustedes, porque los bolardos estaban bajados con ustedes de las 8.00 a la 12.30 horas, por lo que en esas horas también era una selva. La gran mayoría no pasa por el casco histórico porque saben que le pueden multar”. Desde el PP, Ana Méndez, tiró de retranca para decirles a PSOE y BNG que “miren cuando quieren están de acuerdo con nosotros”.

7 millones para buses

“Esta modificación es para sufragar la compra de autobuses que se han adquirido, los más pequeños no se ha hecho la entrega todavía y también para habilitar crédito para unas nuevas marquesinas y también para la compra de dos trenes turísticos”, explicó Jácome antes de abordar el argumentario de la modificación. Desde el BNG volvieron incidir en la “caótica gestión” municipal del gobierno municipal, ya que “gasta sin tener criterio y un caso concreto son los autobuses”. Los socialistas criticaron los convenios de cooperación del gobierno local con la entidad deportiva Ourense CF, señalando, en palabras del interventor, que “esta figura puede estar muy próximo al fraude de ley” tal y como también pasó con la Diputación cuando está aprobó 8.000 euros para firmar un convenio con el Concello de Ourense de más de 14 millones para ampliar los plazos de ejecución. En palabras de Natalia Benéitez, el “PP le da aire” a Jácome para gastar y disponer de fondos para hacer frente a facturas pendientes.

El PP destacó que “hay funcionarios que alertan que no se cumplieron las prescripciones técnicas de los autobuses en lo referente a las entregas y a los plazos”. El regidor ourensano arguyó que “vienen hablar ustedes, los del PP, que estuvieron gobernando y no desbloquearon este tema en 20 años. Me lo vienen a decir por dos meses...”. El gobierno municipal dispone así de 14,9 millones de euros para hacer frente a facturas pendientes, a compra de buses y ordenación del tráfico. El PP le da “aire” a Jácome.

Jácome sobre el cese de la tesorera del Concello “Es una ‘tiquismiquis’, más que un notario o un juez”

A finales de agosto, el regidor ourensano, Gonzalo Jácome, iniciaba los trámites para cesar a la tesorera municipal, María Belén Rodríguez, que fue nombrada en 2018 por el procedimiento de libre designación.

Ayer en la sesión plenaria señaló que “ya se le notificó” el cese y ahora deberán cubrir esa vacante. Sobre este asunto, el regidor ourensano explicó que “la ley dice que el cierre del ejercicio se debe hacer a más tardar 28 de febrero y la tesorera lo hace en mayo o junio. La culpa de estas cuestiones sí que es tema de la tesorera porque ralentiza todo. Eso debía estar hecho en febrero y la tesorera lo hace en mayo. ¿Qué tiene que hacer un alcalde? Pues tomar medidas y soluciones, porque es una ‘tiquismiquis’ más que un notario, un juez y un banco. Le dice a la gente que por el rabito de una firma dice que no le coincide y hacer ir a la gente allí para ralentizar todo el proceso”. El regidor arguyó que “fue contratada por el PP como un cargo de libre designación, así que vamos a proceder al relevo de la Tesorera, ralentiza el Concello de Ourense y su culpa”.