El relevo generacional en la comarca de A Limia impulsa la producción de nuevos cultivos

La comarca de A Limia es una de las pocas que se salva de la falta de relevo generacional. Una problemática que ahora viven la mayor parte de zonas del rural, no solo de la provincia de Ourense, también de Galicia y el resto de España. Es obvio que la llegada de trabajadores jóvenes a las aldeas ayuda a impulsar la economía, pues aportan nuevas ideas adecuadas a los tiempos actuales que aportan un crecimiento en todos los sentidos. A Limia ya empieza a notar esta incorporación de nuevos agricultores. “Ahora el perfil es más joven y maneja una mayor superficie de cultivo, antes había muchos agricultores, pero con una superficie de cultivo mucho menor”, explica Maite Joga, presidenta dela Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (Adegal).

Por supuesto, esta comarca también ve reflejados los beneficios que trae consigo la renovación del sector, pues la gente que llega apuesta por mejorar la producción. “Estamos consiguiendo más innovación, antes nos caracterizábamos por el binomio patata y cereal de trigo, y ahora mismo se está experimentando con girasoles, cebada de cerveza, guisantes, nuevos temas de horticultura, entre otras cosas”, destaca Maite. Quien también reconoce que “son gente que está muy abierta porque les proponen un ensayo para probar cosas nuevas y se apuntan sin dudarlo”. Y lo más importante, es que todas estas novedades que se están introduciendo en A Limia “son muy positivas para toda la comarca”.

Una alianza ibérica

Por muchos nuevos cultivos que lleguen, la patata siempre seguirá presente, pues se podría asegurar que es prácticamente una seña de identidad de la zona. Sin embargo, el cambio en el perfil de los agricultores de A Limia también está impulsando innovaciones en relación a este producto. Uno de los últimos avances que se han introducido es una alianza ibérica con siete localidades de España y Portugal para defender el cultivo de patata, impulsar los intercambios comerciales y consolidad su industria. Estos lugares con los que colaborará el Concello de Xinzo de Limia son: El Carpio (Valladolid), Soto de Cerrato (Palencia), La Bañeza (León), Coristanco (A Coruña), Valle de Losa (Burgos) y Montalegre, de la región portuguesa de Trás-os-Montes.

Este acuerdo se aprobó este jueves en un acto llamado “Irmandamento Hispano-Luso de Pobos Produtores de Pataca” y está promovido por el medio especializado en el agro, Campo, cuya empresa editora será la encargada de coordinar las distintas acciones promovidas en el marco de esta unión. “Esta alianza de pueblos productores es una iniciativa pionera en la Península Ibérica, que busca poner en valor un cultivo tan estratégico como es la patata. El Hermanamiento favorecerá la colaboración entre todos los agentes que forman parte del sector y profundizará en la unión territorial de las distintas zonas productoras. Estamos convencidos de que esta colaboración será beneficiosa para todas las partes”, indicó Máximo Gómez, director del medio Campo.

Las relaciones entre los diferentes territorios se traduce en una unión de cooperación e intercambio. Para ello, acordaron declararse “ciudades hermandadas”, lo que implica que los concellos involucrados se comprometen a impulsar el intercambio de experiencias, iniciativas y soluciones a sus problemas comunes. Al mismo tiempo, con este acuerdo, se ponen en marcha fórmulas participativas que permiten aunar esfuerzos en la ejecución de proyectos comunes en los campos culturales, sociales, turísticos, comerciales y empresariales. Todas estas actuaciones se llevarán a cabo a través de encuentros sociales y agrarios.

La “IV Feira do Agro da Limia”

Desde ayer y hasta mañana 3 de septiembre se celebra en Xinzo da Limia la cuarta edición de la “Feira do Agro da Limia”. Un evento en el que se expone maquinaría agrícola y se dan a conocer los cultivos propios de la zona. Cada día, por la mañana, hay cocina de platos en directo y su posterior degustación gratuita, mientras que por las tardes hay otros tipo de degustaciones, ayer de patatas de Galicia y hoy será de una tortilla gigante. Mañana, también habrá un concurso de comida rápida de patatas fritas. No faltarán tampoco las actuaciones musicales, hoy la feria estará amenizada por un concierto de gaitas de la Banda Municipal de Xinzo y mañana por la charanga Achicoria.

En la inauguración de la feria, que tuvo lugar ayer, participó el conselleiro de Medio Rural, quien aprovechó para anunciar que “la Xunta invertirá 300.000 euros en una campaña de promoción de consumo de tubérculo amparada por la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia. Durante su intervención también puso en valor la producción certificada con esta IXP que, recordó, “supera anualmente los 6,2 millones de kilos, con un valor económico estimado de más de tres millones de euros y cerca de 700 hectáreas de superficie plantada”. En esta línea, José González remarcó además el peso específico de la patata en la dieta de la población y el hecho de que la gastronomía tradicional de Galicia no se entiende sin este producto.

“Si siguen pagando la patata a un precio tan bajo será la ruina porque los costes de producción se triplicaron”

Desde Adegal sigue preocupando una problemática que también es generalizada en toda Galicia y España. Se trata de bajo precio que les pagan a agricultores y ganaderos por su cosecha. “Es un lastre que llevamos arrastrando mucho tiempo y en momentos como este año, que los cultivos se dañaron mucho a raíz de las inundaciones que provocaron las tormentas, la situación es todavía más difícil”, reconoce Maite.

A esto se suma que el coste de producción “se llegó a triplicar y casi cuadriplicar porque hubo que utilizar muchos productos fitosanitarios que ayudasen a paliar las secuelas de las lluvias torrenciales”, asegura. Y por mucho que intentasen cuidar las cosechas, el agua dejó graves consecuencias que no pudieron evitar. “No me quiero aventurar con datos porque el producto no se recoge hasta mediados o finales de septiembre, pero puedo adelante que se estiman mermas importantes. Algunos agricultores hablan ya de entre un 30% y un 40% de disminución en la cosecha de patatas”, indica Maite.

Que este año también le paguen poco a los agricultores por sus productos, adelanta la presidenta de Adegal, “podría ser una ruina importante”, pues a día de hoy ya es difícil que las cuentas cuadren por la alta inversión durante la época de producción y eso empeoraría mucho la situación. En esta misma línea, algo que también denuncia Maite es que los usuarios sigan pagando en el supermercado precios más elevados por productos que los agricultores venden a un coste muy bajo. “Aquí la patata se paga a un precio regalado y cuando la gente la va a comprar la paga a más de 1 euros”, concluye.