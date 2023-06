El 4 de julio, entre las 10 y 14 horas, habrá una mesa informativa junto a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, con la presencia de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de los CIMM –centros de información a mujeres maltratadas–, trabajadores del sistema penitenciario y de la unidad de violencia de género de la institución. A los ciudadanos se les distribuirán folletos para concienciar contra la violencia machista.

Uno de ellos recoge “medidas básicas de prevención”, así como instrucciones de defensa personal. Este recurso informativo pone el foco más en las víctimas que en los agresores. Estas son varias de las medidas que propone: “No transites por calles desiertas y oscuras”; “procura no ir sola y, si tienes miedo, llama a un amigo o familiar”; “mantén una distancia de seguridad con todos los lugares de los que pueda surgir un atacante”;“nunca entres a tu casa si te siguen”; “cuando vayas a correr, no lleves los auriculares con el volumen elevado, ya que reducen la capacidad de detectar a un atacante que se acerque por detrás”; “evita ir a un cajero automático mal iluminado”; “en el supuesto de una posible agresión grita: ¡fuego!”; “reacciona, no te dejes invadir por el pánico, es importante el autocontrol”; “no asumas actividades desafiantes ni parezcas temerosa”, “¡controla los nervios!”

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ourense, Emilio González, señala que “es una campaña dirigida a toda la ciudadanía”, puesto que la lucha contra la violencia de género “es un deber de toda la sociedad”. “Es necesaria la colaboración de mujeres, hombres, colectivos, empresarios y el ámbito educativo. Se ofrecen medidas para que las mujeres sientan seguridad y confianza en todos los ámbitos”. González destaca que, “frente al odio”, el Gobierno plantea “soluciones y protección”.

Otros folletos ofrecen los recursos informativos para testigos o víctimas de violencia, o recogen “reflexiones” para que la víctima tome conciencia de la situación con el fin de que denuncie, además de dejar claro que las minusvaloraciones, el control del móvil o la prohibición de actos por parte de una pareja son violencia machista, una problemática que “es posible observar en situaciones muy diversas, independientemente del nivel socioeconómico o del tipo de familia”, subraya uno de los folletos.

Dirigido al ámbito educativo, para detectar de forma temprana conductas violentas y patrones machistas, otro de los recursos recoge indicadores físicos, psicológicos y socioeducativos que aluden a una situación de violencia de género, así como otros que apuntan a cuando un alumno puede ser un maltrador.

La Subdelegación busca la implicación de empresarios del ocio nocturno en la prevención y detección de casos. Una guía de “noches seguras” da consejos, como instalar cámaras en las zonas oscuras, formar a empleados en la atención a las víctimas –para conocer, por ejemplo, palabras de ayuda como Ángela, frase empleada en el ocio nocturno para alertar de acoso–, o “detectar a mujeres solas bajo efectos elevados de sustancias inhibidoras, y procurar estar pendientes de ellas”.

A los taxistas también se les pide atención, que esperen a que las mujeres entren en su portal y que, “a ciertas horas”, eviten expresiones “que puedan dar lugar a malas interpretaciones, eres un profesional”.