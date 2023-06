Antón Pulido, un estímulo creativo en el cole de Amoeiro: “Contad conmigo”

Entre los numerosos títulos y reconocimientos que atesora el pintor Antón Pulido (Bóveda de Amoeiro, 1944) está el de Fillo Predilecto del Concello de Amoeiro, una distinción que recibió en Trasalba, en 2008. Desde este lunes, su nombre figura también en el CEIP Ramón Otero Pedrayo del municipio, dando vida a un nuevo espacio dedicado a la creación, pero en especial a su artista más próximo.

Esta nueva aula forma parte del proyecto educativo anual del centro, centrado en el arte pictórico y los autores gallegos, y es el resultado de una propuesta que partió de los docentes más veteranos del colegio, y que contó con el apoyo económico de la Xunta y la Diputación. “Una idea acogida con ilusión por el claustro de maestros”, apuntó la profesora Rosa González, en el acto de inauguración al que asistió “por sorpresa” el artista.

Una sorpresa para el pintor

El centro lo invitó para ofrecer una charla, enmarcada en dicho proyecto, en el que han trabajado todos los cursos de Primaria. “Uno de los artistas que estudiamos era él y le encantó la idea de venir y hablar con los alumnos”, detalla la directora, Beatriz González. El encuentro se desarrolló en la biblioteca y cuando finalizó la charla, Antón Pulido se llevó la gran sorpresa al descubrir que le habían dedicado un espacio que, a partir de ahora, se dedicará a la creación y el arte. Él mismo se encargó de cortar la cinta y de poner su nombre en la placa. La decoración de las paredes, inspirada en la obra de Pulido, corrió a cargo de todo el alumnado, que fue felicitado personalmente por el autor: “Habéis hecho un trabajo maravilloso, magnífico, porque no es fácil pintar en azulejo”, comentó.

“Quisimos acercar la mirada a nuestro entorno más próximo, dando así visibilidad a los pintores gallegos”, señalaron desde el centro. “Trabajar la figura y obra de Antón Pulido nos pareció indispensable, y mientras avanzaba el proyecto nos dimos cuenta de que es alguien muy próximo porque empezaron a surgir comentarios como ‘mi abuelo lo conoce’, ‘su casa está cerca de la mía’ o ‘es de Bóveda como yo’...”, explicó Rosa González.

Un 'vello e querido amigo' de Otero Pedrayo

Emocionado por el homenaje en su tierra, Pulido quiso trasladar a los alumnos lo importante que es la educación y, sobre todo, los referentes. Hijo del maestro de Bóveda, les contó cómo a él le marcó muchísimo conocer a Ramón Otero Pedrayo, escritor que da nombre al centro educativo e hijo también de las tierras de Amoeiro. “La primera vez que vine a hablar con Otero Pedrayo me recibió con los brazos abiertos” –relató–, “y a la semana siguiente me envió una carta en la que me ponía ‘Meu vello e querido amigo’; él era así de espléndido, una semana con él y ya era vello e querido amigo”.

Esa experiencia, reconoció el pintor, fue “fundamental”. De ahí que considere también “vital” la experiencia que para el alumnado del colegio de Amoeiro puede suponer contar con un espacio creativo como el que se estrena, y en el que el alumnado podrá desarrollar el gusto por las artes, potenciar la expresión conceptual emocional a través de procedimientos plásticos y desarrollar la imaginación y la creatividad.

Sus brazos abiertos, como los de Pedrayo, se dirigieron así al alumnado de este colegio. “La educación es lo más importante en la vida de un ser humano”, les dijo tras cortar la cinta. “Para estos niños es vital la experiencia en las aulas, la dinámica de exposiciones, incluso cursos... Podéis contar conmigo absolutamente para todo lo que queráis”, añadió.

Él mismo enumeró las opciones de colaboración, prestándose a participar en cursos, muestras... Incluso propuso organizar “una exposición de cuadros de los niños y yo traigo uno mío. Contad conmigo para lo que haga falta”, concluyó, deseando “mil primaveras” a esta iniciativa.

La directora del instituto tomó el guante y confía en poder llevar a cabo este trabajo conjunto. “Le dije que lo tendríamos en cuenta para próximas ocasiones y estoy segura de que contaremos con él, porque aunque vive en Vigo, siempre tira por Amoeiro”.

La importancia del apoyo a los colegios del rural

La profesora Rosa González agradeció la implicación del profesorado, pero quiso incidir en que “solo con ilusión y esfuerzo no se consiguen estos resultados”.

En esta línea, destacó la importancia del apoyo de las instituciones a los colegios del rural “porque son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación de nuestros alumnos”.