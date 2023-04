Es de perogrullo pensar que donde hay ratas es que el nivel de salubridad y limpieza no es demasiado bueno. En la calle Pizarro los vecinos conviven con las ratas desde hace años y lo llevan denunciando casi cada semana con vídeos, fotografías y quejas el Concello de Ourense. No es raro verlas entre los contenedores o entrando por los conductos de ventilación de diversos pub que hay en la zona. Esta semana se quitaron los cuatro contenedores que había en la calle y las ratas se vieron sin casa. Es por ello que se subieron al tendido eléctrico al no tener donde refugiarse. En total, eran una decena de roedores que estaban tramando algo. ¿El qué? Todavía no se sabe. Lo que sí es cierto, es que es un “asco histórico”.