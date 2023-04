La ourensana Elvira Carregado opta a ser decana del Colexio Oficial de Arquitectos

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebrará sus elecciones colegiales el próximo 11 de mayo para elegir su nueva Junta de Gobierno formada por tres cargos directivos (decano-presidente, secretario, y tesorero-contador) y cinco vocales. Entre los treinta y cuatro candidatos que se presentan hay solo una ourensana, la arquitecta Elvira Carregado. Competirá contra Elena Ampuria para conseguir el puesto de decana y dejar el actual cargo de secretaria que ocupa desde el año 2019. Además, esta candidata fue vocal de Urbanismo, Territorio y Función publica entre 2015 y 2019 y actualmente es la arquitecta municipal de Ourense.

“Estoy muy contenta de haber dado un paso más, me parecía que ahora podía aportar cosas nuevas como decana. Uno de mis objetivos es aunar y apoyar todos los modos de trabajar la arquitectura que existen a día de hoy y vincular al colegio a los jóvenes”, confiesa la propia Elvira. Por supuesto también quiso destaca la importante labor que realiza el colegio: ”Esta institución nos sirve para hacer fuerza en nuestras necesidades y ponernos en contacto a todos”.

En la misma fecha, también se votarán a los candidatos para conformar la nueva junta directiva de cada delegación del COAG, que en este caso, está compuesta por un presidente, un secretario y un tesorero. En Ourense se presentan como candidatos Emma Noriega García como presidenta, José Antonio Piñeiro Carrera como secretario, Patricia Varela Weber como tesorera, Óscar González Fernández como presidente, Fátima Nieves Fernández como secretaria y Raquel González Nóvoa como tesorera.

El actual presidente de Colexio Oficial de Arquitectos de Ourense, Rafael Castro, no figura en la lista de candidatos tras cuatro años al frente de la delegación. “Es por motivos personales y temas familiares que no me permiten compatibilizar”, desvela el ourensano. Después de todo este tiempo de mandato abandona el puesto con sentimientos contradictorios y agridulces . “La respuesta de los compañeros a las iniciativas fue muy buena, pero nos pilló la pandemia al inicio de la legislatura y nos frenó todas las ideas. Ahora estábamos volviendo a ponerlas en marcha pero ya nos quedamos sin tiempo, pero espero que la nueva directiva las continúe”, comenta. Uno de sus objetivos fue retomar la unión entre los arquitectos del colegio con charlas y cenas, pues desde su punto de vista el auge de la digitalización frenó mucho el contacto presencial.