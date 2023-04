Benposta acogerá una nueva edición del festival Ouren Sound Fest que patrocina la Deputación de Ourense. En esta ocasión se celebrará los días 26 y 27 de mayo, aunque el día 25 habrá una fiesta de bienvenida y el 28 una fiesta de cierre en los Jardines de Padre Feijoo.

El primer día, en la fiesta de inauguración actuarán Fillas de Cassandra y Dj Amable y el acceso será gratuíto. El segundo día A Banda da Loba, Ciudad Jara, Juancho Marqués, Baiuca, Carlangas y Galician Army serán los encargados de hacer disfrutar al público en una velada que comenzará a las 20.00 horas. El tercer día serán Andrés Calamaro, The Rapants, Depedro, Shinova y Cariño los protagonistas de la noche, desde las 19.00 horas. El domingo 28 la edición se cerrará con la actuación gratuíta de Brais das Hortas, enfocada a los niños.

Habrá disponibles en Benposta zonas de acampada, área para furgonetas, áreas de recarga para dispositivos electrónicos, foodtrucks y zonas de restauración. Aunque también existe la posibilidad de acercarse a través del transporte urbano (líneas 14 e 33).

Las entradas ya están disponibles en woutick!es y en ourensoundfest.com.

Este miércoles se reunieron en el hotel NH para presentar el cartel del festival el vicepresidente segundo de la Deputación, César Fernández; el organizador del festival, Rubén Varela; el delegado de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén; el teniente alcalde del Concello de Ourense, Armando Ojea, y el responsable de marketing de Mahou en Ourense, Chus Saez.

César Fernández no dudó en reconocer el trabajo de la da organización “que confirma a importancia da cultura como motor do territorio, nunha liña de traballo que debe contar coas institucións públicas”, mientras que Rubén Varela confesó que esta edición será “a máis grande e ambiciosa da historia do Ouren Sound Fest”.