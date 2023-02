Uno de cada tres concellos de la provincia registran menos de cinco contratos al mes

Ourense ciudad, donde reside un tercio de la población y se desarrolla la principal actividad económica, así como San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar, en los que se asientan los grandes parques empresariales, se registraron, en cambio, el 53% de los contratos. Es la capital de As Burgas la que absorbe el 42% de la contratación en la provincia, con 1.929 empleos suscritos en el arranque de año. San Cibrao sumó 288 y Pereiro 241. Otros municipios del entorno, como Barbadás (84) o Coles (48), también presentan cifras altas si se comparan con otros muchos concellos en el territorio provincial que no llegan a la veintena.

Por debajo de cinco, están Beariz, Os Blancos, A Bola, O Bolo Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobeira, Montederramo, Muíños, Oímbra, Padrenda, Pontedeva, Punxín, Quintela de Leirado, Sandiás, Sarreaus, A Teixeira, Trasmiras, Verea, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Tras un año de reforma laboral, el 40% de los contratos firmados son indefinidos y es el sector servicios el que mueve la economía. Dos de cada tres contratos se realizan en esta actividad. El 23% están en la industria, mientras la construcción y la agricultura representan el 6 y el 3%, respectivamente.

Con todo, la cuestión demográfica está fuertemente ligada a la pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo. Desde las principales organizaciones sindicales ponen este hecho de relieve. Anxo Pérez Carballo, secretario comarcal de la CIG, enumera una serie de datos que, dice, se deben analizar con carácter previo. Hace referencia a la pérdida del 9% de la población provincial en los últimos doce años, a pesar del retorno de emigrantes. “Esto nos invita a pensar que case unha xeración de xente moza marchou do país”, señala. Incide también en que la población mayor en Ourense representa el 31,5%, frente a la media nacional que se sitúa en el 19,7%. “Hai máis persoas con máis de 80 anos, que menores de 15 e o 51% da poboación activa supera os 45 anos”, destaca. En el terreno laboral, habla del elevado porcentaje de personas con sueldos por debajo del SMI (el 41,5% en 2020) y advierte de que el 60% de los contratos indefinidos “son a tempo parcial ou fixos descontinuos, o que implica precariedade”. Urge, por todo ello, un plan estratégico con un modelo productivo que apueste por los recursos propios y fije población.

Ana Barrios, secretaria provincial de CCOO, destaca una evolución “medianamente positiva” en el desempleo y el hecho de que se triplicasen los contratos indefinidos. No obstante, incide en que, en esta provincia, “as eivas da estrutura produtiva e a falla de políticas de emprego condicionan o mercado laboral e a contratación”.

Por su parte, Cristóbal Medeiros, secretario provincial de UGT, señala que la disminución de contratos es una “tónica general” que no tiene por qué ser un mal dato. De hecho, apunta, “é un efecto directo da reforma laboral que está a traer consigo unha importante estabilización do emprego e, polo tanto, menor rotación na contratación”. Como ejemplo, se refiere a concellos como Riós o Cortegada, donde la contratación indefinida pasó del 17 y el 14% antes de la reforma laboral, al 70%. “Está a primar a calidade sobre a cantidade e, ademáis, estase a limitar a rotación excesiva que tanto viñamos denunciando”, apunta.

“Moitos Concellos son a única fonte de contratación, ata agora normalmente temporal. Os procesos de estabilización na administración local están a servir para consolidar o emprego temporal e precario en emprego estructural e estable. Mais como conclusión, se unha mesma lexislación pon de manifesto unha evolución tan diferente dos indicadores laborais e da propia contratación, a explicación haberá que buscala nas eivas da nosa estrutura produtiva e nas políticas, ou na ausencia destas, aplicadas no ámbito autonómico e municipal”, señala.

Anxo Pérez Carballo, CIG: “Ourense precisa un cambio que aposte polo modelo produtivo”

El secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo, sostiene que el análisis por comarcas ofrecería una mejor radiografía y explica que, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores de los polígonos de San Cibrao o Pereiro residen en Ourense, al igual que gran parte del personal de las canteras vive en O Barco.

Asimismo, despliega datos que ponen de manifiesto el éxodo juvenil y la elevada destrucción de empleo desde 2009. “Todos estes parámetros, xunto co grave despoboamento do noso rural, lévanos á conclusión de que a provincia necesita un plan estratéxico e de cambio de modelo, que aposte polo modelo produtivo, que poña en valor o noso monte e o patrimonio natural e cultural, e fixe poboación no rural”.