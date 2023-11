La ayuda directa a la infancia desamparada. Ese es en esencia el leit motif que mueve a la ONG Tierra de Hombres, cuyo presidente en Galicia es Raúl Besada. No son palabras vanas. Desde 2002 ha hecho posible que fueran tratados en nuestra tierra 121 niños en muy difícil situación en hospitales de Vigo, A Coruña y Santiago, por no hablar de ayudas a la infancia en Ucrania y Ecuador. Os lo cuento porque el dinero no viene del cielo sino de la solidaridad de la gente y este mismo viernes tiene su cena solidaria anual (35 euros y 15 el menú infantil ) en el restaurante Marina Cíes vigués, y si no lo creéis preguntadle a Maika Aguado, que va a presentarla con su vívida voz. Podéis apuntaros, claro, y con ello no solo arrimaréis el hombro a una causa sino que cenaréis con mucho gusto, oiréis unas canciones de Silvia Miramontes, podéis optar a regalos como un cuadro de Xavier Lemos, sentiréis la música de Juan Carlos DJ... Os doy un teléfono, el 628367030, y un correo, deleg.galicia@tirradehombres.org. Hoy acaba el plazo de inscripción así que apurad, aunque digo yo que si os retrasáis unas horas no pasará nada. Y hasta os doy una fila cero por si no podéis ir pero queréis contribuir: ES88 2080 0036 6730 40019673. Esta cena incluirá un homenaje e a Carmen Castaño, voluntaria de esta ONG que falleció recientemente. .

Si queréis música medieval... Estoy oyendo mientras escribo para entrar en ambiente un concierto de música sacra medieval. Entreno mis oídos para el I Ciclo de Música Antiga Ai ondas que organiza la asociación Coro de Voces Graves de Vigo, que con mucha disposición preside Alberto Abal. Apuntad la gente de espíritu culto. Habrá dos conciertos de música medieval en Vigo. El primero este domingo, a las 19 horas, en la capilla de las Trinitarias (c/Ecuador) y el segundo el domingo 26 (en el Convento de San Francisco, en O Berbés. En ambos espacios, los coros Manseliña de Santiago y Ars Longa de La Habana. ¡Qué gran ocasión para oír cantigas de escarnio y cantos do mar de ambiente medieval y escapar por más de una hora del reggaetton circundante! ¡Hola, Ken y Lorraine Johns! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace varios días el vigués Cayetano Lledó, padre del mago del mismo nombre que triunfa por el mundo, me estuvo buscando con los americanos Ken y Lorraine Johns. ¿Y qué hacía Cayetano con esta encantadora pareja norteamericana que vive en Oregón y ama mucho a España? Pues recordar viejos tiempos. Hace unos 25 años que les hice una entrevista para FARO que salió con su foto al día siguiente, ellos lo recordaban con mucho afecto y traían el ejemplar de nuestro periódico en el que salió la misma. Claro, cuando los entrevisté eran cuarentones y ahora están cerca de los 70 años. No pudimos coincidir porque tras una comida dejaron Vigo para seguir ruta. Pero quien sigue es Cayetano Lledó, lector de FARO de toda la vida, jubilado hace tiempo, que no sé si seguirá dando clases de pintura en el Real Club Náutico de Vigo.