El actor Will Smith ha visitado Madrid este domingo para promocionar 'Bad Boys: Ride or Die', la próxima entrega de la saga de comedias de acción trepidante protagonizadas por unos policías de Miami, que se estrenará en España el próximo 7 de junio.

Ha sido una visita exprés en la que el actor estadounidense ha posado para un grupo de medios de comunicación en la madrileña Plaza de Cibeles.

Dirigida por Adil & Bilall ('Rebel', 'Bad Boys for Life') y escrita por Chris Bremner ('El hombre de Toronto', 'Bad Boys for Life'), la película es la cuarta de la serie protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.