Arantxa del Sol está de vuelta en España. La última expulsada del concurso ha pisado el plató de 'Supervivientes' y además de hacer un repaso por sus mejores momentos en el programa, tuvo que enfrentarse a sus polémicas más sonadas con Ángel Cristo. Eran grandes amigos al comienzo del concurso, pero algo ocurrió que dinamitó su relación.

"Nadie sabe qué es lo que te ha pasado con Ángel, qué es lo que ha motivado este cambio de actitud", le preguntó Carlos Sobera. "No quisiste decir nada", apostilló el presentador. "No y voy a seguir fiel a mi manera de pensar", dijo ella.

"Tiene que ver con mi vida personal y con mi familia. Me lo han contado varios, es la versión de varios y es que no quiero entrar en eso, de verdad. Entiendo que es todo ambiguo y que la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me ha costado estar aquí, seguramente, pero voy a seguir siendo así", afirmó.

"Es porque, primero, no habló conmigo ni me contó ciertas cosas. Segundo, porque lo contó cuando a mí me expulsaron la primera vez. Hizo como una puesta en común y luego también habló. Es la misma versión en diferentes concursantes y cuando llegué le pregunté a todos directamente. Pero no hay imágenes de eso…"

La reacción de Sandra Barneda al comportamiento de la concursante

La actitud de la concursante no termina de cuadrar a los espectadores, pero tampoco a los presentadores del programa. Primero fue Carlos Sobera el que trató de entender lo ocurrido, pero ahora ha sido Sandra Barneda la que se ha pronunciado sobre la decisión de Arantxa del Sol de guardar silencio.

"Yo creo que hay algo que es ingrato y entiendo a todas las partes. Pero cuando tú entras en un reality lo que no puedes hacer es generar algo que incluso el espectador no entiende lo que está pasando, estamos hablando de medias verdades y eso es una pena porque una de las reglas número uno cuando entras en un reality es no dejar al espectador a medias", aseguró.

"Allí se habla a medias y no se dice claro es porque Arantxa siempre ha querido proteger a su familia y yo lo entiendo. No quiere hablar de eso", defendió Carmen Borrego. "Pero cuando llegas a España y hay concursantes que han hablado de ello, cuando llega Arantxa tendría que, intentando respetar a su familia por supuesto, no dejar al espectador a medias porque no nos enteramos de nada", insistió Sandra Barneda.

"Nos enteramos por detrás y yo creo que eso hay que hablarlo o al menos decir quién dijo qué y quién contó eso. Es que luego vendrá la otra versión y ahí viene el teléfono escacharrado", concluyó entonces la presentadora.