El Celta llega a tierra firme

El Celta no entiende la vida sin sufrimiento, sin esa agonía que le ha acompañado en tantos momentos de su historia. Hoy celebra al fin su salvación matemática después de un laborioso triunfo en Granada que supondrá vivir su decimotercera temporada consecutiva en Primera División.

Pero ni el último paso fue sencillo para el equipo de Giráldez que sufrió para derrotar a un equipo descendido después de un primer tiempo infame y cuando, tras reorganizarse, se puso 0-2 y parecía tener el partido en el bolsillo se complió la vida hasta un punto insospechado. El Granada recortó distancias y en el descuento dispuso de un penalti que Puertas lanzó a las nubes para evitarle al Celta subir un peldaño en el drama que estaba viviendo.

No es un día para sacar demasiado pecho porque el Celta tardó demasiado en demostrar que se jugaba algo en el partido. Agarrotado, nervioso, impreciso…el equipo vigués jugó aterrorizado. Con una alineación repleta de novedades (ocho cambios con respecto a la anterior jornada) y de jugadores fuera de posición el grupo de Giráldez fue incapaz de poner orden en el campo y el Granada, casi por inercia, le generó situaciones de peligro. Del desconcierto solo regresaron en los últimos diez minutos para acercarse al área andaluza y generar cuatro ocasiones consecutivas en las que faltó puntería y un mínimo de malicia.

Las cosas mejoraron en el segundo tiempo con la llegada de Bamba y de Beltrán que ocuparon el sitio de Luca y de Tapia, que había sido un desastre. El Celta se entonó y empezó a encontrar los espacios que antes no veía. Y así empezaron a llegar las ocasiones.

Ya era cuestión de tiempo que los vigueses se pusiesen por delante. Fue Larsen, tras una gran combinación entre Sotelo y Aspas, quien adelantó al Celta. Con esa tranquilidad en el cuerpo los de Giráldez comenzaron a respirar y poco después fue Bamba quien acertó a fusilar la portería del Granada. Su pecado fue creer que con 0-2 todo estaba hecho.

No vale eso en el Celta, equipo con capacidad para complicarse la vida. No ayudaron los cambios de Giráldez, pero tampoco los errores individuales. Un mal despeje de Guaita lo convirtió Bruno en el 1-2 con todo el descuento por delante. Llegó el pánico aunque las noticias desde otros campos no eran malas. Y en ese absurdo final Guaita cometió un penalti para añadir aún más literatura al final del partido. Puertas, en un gesto compasivo con los corazones del celtismo, lo lanzó a las nubes. Llegó el pitido final y el Celta respiró aliviado. Es hora de festejar. Sin grandes alardes, eso sí.