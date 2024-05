Han pasado más de 60 días desde que arrancó 'Supervivientes' en Telecinco y a los concursantes se les está haciendo cada vez más difícil aguantar. El hambre, el cansancio y lo mucho que echan de menos a sus familiares le están complicando seguir hasta el final.

Cada semana alguno de ellos sufre un bajón anímico y en la última gala de 'Conexión Honduras', el programa se ha visto obligado a activar el protocolo de abandono con Arkano. El rapero está al límite y ha pedido al programa abandonar.

"No quiero estar aquí. Lo siento", comenzó diciendo. "No quiero que mi familia se agobie. Quiero mantener la compostura. No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. ¡Ya está!", explicó tratando de calmar a su familia.

"Que no quiero, que es tiempo perdido para mí estar aquí y es tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar así por que se preocupe mi familia. Ya está", dijo visiblemente afectado y sin fuerzas.

"Quiero hablar con el programa para que me digan cuánto tengo que pagar de penalización para irme de aquí. Joder, qué mierda es esto. No quiero estar aquí, no puedo. No puedo, me quiero ir. Esto es un infierno", concluyó entre lágrimas.

En ese momento Laura Madrueño trató de calmarle y le invitó a abandonar la playa para ser atendido por el equipo de psicólogos. "Mírame, Arkano. Te voy a pedir que salgas y luego vamos a hablar tranquilamente", le anunció antes de que el concursante, muy angustiado, procedía a apartarse de sus compañeros.

Tras su bajón anímico el programa ha preparado una visita que esperan que le anime. El próximo martes Arkano recibirá la visita de su madre en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Lo que queda descubrir ahora es si el concursante logrará aguantar hasta ese día, o si, por el contrario, ya ha tomado una firme decisión y decide poner fin a su concurso.