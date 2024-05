El próximo 15 de mayo vuelve 'Sálvame' por todo lo alto. Cuando está a punto de cumplirse un año desde que Telecinco decidió prescindir del programa y vetar a la mayoría de sus colaboradores, la productora del espacio más exitoso de Mediaset ha anunciado su vuelta.

'Ni que fuéramos Sálvame' supondrá el regreso de los colaboradores más polémicos de la televisión que de 16 a 19 horas, comentarán toda la actualidad sin ningún tipo de censura. Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés o Kiko Matamoros, entre otros, ya cuentan las horas para su estreno.

De hecho, Kiko Matamoros está deseando arrancar con este nuevo programa para destapar todo lo que ha tenido que callar durante estos meses y así lo ha manifestado a través de su perfil de 'X' donde ha lanzado una sonara amenaza a Telecinco y a 'Supervivientes'.

"A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. No me voy a callar nada", comenzó advirtiendo el tertuliano en su cuenta de ‘X’. "Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós de ‘Supervivientes’ y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de Telecinco. Avisados estáis todos".

No es la primera vez que Matamoros muestra su enfado por no poder defender a su hija Laura en 'Supervivientes' por estar vetado en Telecinco. Pero esto ha terminado y con el estreno de este nuevo espacio, él y todos sus compañeros podrán quedarse a gusto y hablar de todo lo que han callado durante estos meses.