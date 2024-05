Arantxa del Sol está de vuelta en España. La última expulsada del concurso ha pisado el plató de 'Supervivientes' y además de hacer un repaso por sus mejores momentos en el programa, tuvo que enfrentarse a sus polémicas más sonadas con Ángel Cristo. Pero su entrevista empezó complicándose ya desde el principio.

Nada más entrar al plató con Carlos Sobera y el resto de colaboradores no pudo disimular su desconcierto al ver que, entre todos los seres queridos que habían ido a recibirla, no se encontraba su marido Finito de Córdoba. "¿Dónde está Juan?", preguntó sorprendida.

La respuesta no llegó en ese momento, pero el programa 'Vamos a ver' ha desvelado el verdadero motivo de esta ausencia. "No estaba en plató para recibir a su mujer porque se encontraba en unos premios", explicó Adriana Dorronsoro. Finito de Córdoba no fue a recibir a Arantxa sorprendentemente para irse mientras tanto a una cena

"Finito no quiso exponerse", apostilló Antonio Rossi, asegurando que, aunque existía ese evento, el diestro no quería asistir al estudio para evitar encerronas.

Su otro gran momento de tensión en su llegada

Además de hacer frente a la ausencia de su marido en su primer contacto con la realidad. Arantxa del Sol tuvo que enfrentarse a su paso por el concurso donde su enemistad con Ángel Cristo marcó sus últimas semanas en Honduras.

"Nadie sabe qué es lo que te ha pasado con Ángel, qué es lo que ha motivado este cambio de actitud", le preguntó Carlos Sobera. "No quisiste decir nada", apostilló el presentador. "No y voy a seguir fiel a mi manera de pensar", dijo ella.

"Tiene que ver con mi vida personal y con mi familia. Me lo han contado varios, es la versión de varios y es que no quiero entrar en eso, de verdad. Entiendo que es todo ambiguo y que la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me ha costado estar aquí, seguramente, pero voy a seguir siendo así", afirmó.

"No te estoy diciendo cuéntame el motivo. Pero la situación sería que en un momento determinado Ángel cuenta a alguien algo. Ese alguien en singular o en plural, te lo cuenta a ti. ¿Tú te sientes traicionada por ese hecho o porque cuente el hecho?", siguió insistiendo.

"Es porque, primero, no habló conmigo ni me contó ciertas cosas. Segundo, porque lo contó cuando a mí me expulsaron la primera vez. Hizo como una puesta en común y luego también habló. Es la misma versión en diferentes concursantes y cuando llegué le pregunté a todos directamente. Pero no hay imágenes de eso…"

"Lo que me gustaría es que me dierais otra bienvenida. Acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no es este. Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto", dijo ella al ver la entrevista.

"Tengo la cabeza, de verdad, estoy aterrizando. ¡Dejadme en paz! Por favor te lo pido, déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas sacarlos así… Entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de ciertas cosas y ponerlas en otro contexto. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo la personal", estalló.