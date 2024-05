Ángel Cristo ha vuelto a protagonizar un nuevo encontronazo con la organización de 'Supervvivientes'. No es la primera vez que el concursante se rebela contra las exigencias del programa, pero esta vez ha tenido consecuencias.

En la última gala de 'Conexión Honduras', los concursantes se enfrentaron a una nueva prueba en la que debían arrastrar a sus compañeros en la arena enganchados con arneses por la cintura. Un juego muy habitual en el concurso, que Ángel Cristo se ha negado a realizar.

"Yo tengo que pedir disculpas al público porque esta prueba es muy exigente y no la puedo realizar debido a la dolencia que tengo en la espalda y pido disculpas y espero que gane el mejor. Yo voto por Arkano", anunció el concursante.

"Bueno, tengo que contaros que el equipo médico de ‘Supervivientes’ en ningún momento ha desaconsejado esta prueba, pero Ángel ha decidido no hacerla", espetó entonces Laura Madrueño dejando claro que ningún médico le había dicho que no podía enfrentarse a la prueba.

"No la hice el primer día y no voy a poner en peligro mi concurso", apostilló él recordado que no es la primera ocasión en la que se niega a someterse a esta prueba.

La decisión de Ángel Cristo ha tenido consecuencias. Laura Madrueño fue la encargada de comunicarle lo que la organización había decidido tras su comportamiento.

"La organización me pide que estés eliminado de la odisea de Poseidón", le comunicó. "Por supuesto, por supuesto", dijo él acatando la decisión del programa.