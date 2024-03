El día 8 de marzo es el día previsto para que el que fuera uno de los rostros más conocidos de la televisión durante años regrese a Telecinco tras dos años retirada de la pequeña pantalla. Comenzó como un adiós voluntario por no aguantar la presión a la que se la sometía, no solo a ella, sino a toda su familia. Llegó a asegurar que no volvería a pisar el canal principal de Mediaset. La ruptura de la relación fue mutua y la cadena también incluyó su nombre en la lista de vetados. Sin embargo, no hay enfado que cien años dure y 'De viernes' contará con su presencia desde esta misma semana.