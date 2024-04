Kiko Rivera visitó hace unos días 'La Resistencia' para presentar 'Malibú'. Tras el éxito de 'El Mambo', el hijo de Isabel Pantoja vuelve a la música con una nueva canción con la que promete hacer bailar a todo el mundo.

Esta no es la primera que visitaba el programa de Broncano. En su anterior paso por 'La Resistencia', el DJ dejó un sinfín de titulares y dio muestras de su sentido del humor. En esta ocasión no podía ser menos y, tras destapar las dos veces que Isabel Pantoja le pilló haciéndose "una paja", el artista se sinceró sobre las dos preguntas clásicas del programa, pero también aprovechó la ocasión para hablar de su paso por otros programas de televisión.

Después de decirle a Broncano que 'La Resistencia' era uno de sus programas favoritos, el presentador quiso saber que más programas le gustaban.

"Me gusta mucho un programa gallego que se llama Land Rober, y ya", confesó. "A 'El Hormiguero' yo ya no voy, no sé, no me quieren", soltó a modo de pulla para el presentador de Antena 3. "Hace mucho tiempo que Pablo no me llama, ahora solo lleva a Omar Montes."

El DJ le aseguró a Broncano que daba la sensación de que le habían "reemplazado" por Montes, aunque su relación de amistad no se ha visto afectada por eso. "Omar, cuando apareció por primera vez por Cantora, yo decía: 'Este se lo va a llevar todo'. Luego ya me di cuenta de que el chaval es muy buena gente y me cae bien", aseguró.