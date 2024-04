No es la primera vez que Marta Riesco comparte con sus seguidores las veces que Telecinco le ofreció participar en 'Supervivientes'. Sus últimos años en la cadena fueron bastante polémicos y la cadena vio en ella el perfil que necesitaban en Honduras para generar audiencia.

A pesar de los intentos por ficharla, la periodista siempre ha asegurado que ha declinado todas las ofertas. "Me lo han ofrecido tres años", contó a sus seguidores en una ocasión. "El último tuve la oferta más gorda. Algún día os contaré por qué esto fue fuerte..." Y ese día ha llegado.

A raíz de una pregunta de uno de sus seguidores, la periodista ha roto su silencio sobre este tema y ha contado como fue su encuentro con la cúpula de Mediaset a raíz de que decidiera rechazar la oferta.

"Entro a una sala en la que hay tres cuatro personas, entre ellos el director de la productora de 'Supervivientes' en aquel entonces, gente de la cúpula de Telecinco...y dicen 'sabes que estás dando muchísima audiencia y queremos que te vayas a 'Supervivientes', ¿por qué no quieres ir?", ha comenzado contando.

Su respuesta fue que quería trabajar como reportera y que prefería quedarse en España trabajando en la televisión. Su respuesta no pareció gustar a los directivos. "Por las cifras que tú quieras y por esa cifra te vas", ha desvelado que le dijeron. "Cuando vieron que todo eso conmigo no funcionaba ya me dijeron: 'mira todo lo que le ha pasado a Alexia Rivas. Estaba que la habían reventado, habían dicho un montón de cosas malas de ella, estaba fatal, había tomado sus medidas legales y mírala, nos dijo que sí a 'Supervivientes' y ahora está trabajando en todos los programas'", ha contado que le dijeron. Aunque no la convencieron y de nuevo, terminó diciendo que no.

La situación a la que se refiere Marta Riesco es al momento en el que salió a la luz su relación con Alfonso Merlos durante la pandemia y por el que la periodista, estuvo un año apartada de la televisión al decidir tomar medidas legales contra la cadena por difundir las imágenes de ella en casa del periodista.

"Yo me enteré de todo lo que tuvo que hacer Alexia, porque el año que denunció estuvo un año entero sin trabajar y tuvo que reunirse y al final decir 'oye, yo hago lo que queráis, pero por favor, yo quiero currar' y al final quitó todo, fue a 'Supervivientes' y la metieron a currar a todos los programas. Ese fue el acuerdo al que llegó", ha desvelado

"También os digo que, si yo llego a saber todo lo que me iba a pasar después, mi despido, mi ruptura... os digo que más me hubiese valido coger el helicóptero y haberme tirado al mar", ha confesado.

"Y ojo que a mi Alexia me cae fatal. Es de las personas que puedo decir fatal. Pero, ahora que estoy en la situación que ella estuvo, entiendo que firmara y dijera hago lo que sea necesario, pero yo quiero volver a trabajar", ha terminado diciendo.