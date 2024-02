'Bake Off: famosos al horno' ya ha arrancado la recta final del concurso. El programa de TVE conocerá en pocas semanas el nombre del celebrity al que mejor se le da la repostería. Tras despedir la semana pasada a Marc Clotet, uno de los grandes favoritos, esta semana ha dicho adiós a otros de los grandes rostros.

Tras una prueba complicada, Patxi Salinas y Terelu Campos se jugaban la expulsión, pero finalmente el jurado decidió que fuera la hija de María Teresa Campos la que colgara el delantal. Una decisión que ella misma se esperaba, aunque dejó muy alicaídos a algunos de sus compañeros.

Antes de despedirse a agradecer la experiencia, Terelu tuvo unas palabras hacia el jurado de 'Bake Off' y aprovechó la ocasión para mandar una sonada pulla a 'MasterChef'.

"A los jueces gracias porque se puede ser crítico, se puede ser firme y exigente y no faltar nunca al respeto. Es totalmente compatible y hay muchas personas que no saben hacer eso. Yo creo que en los trabajos que hacemos la crítica es buenísima porque te debe ayudar a crecer, no a hundirte, pero la crítica malvada y la perversa dice mucho de quien la dice", espetó la presentadora.

"Para mí esto ha sido un regalo. He pasado horas y horas aquí con vosotros, ha sido como te estoy echando una mano para que te vengas arriba. La vida sigue y sigue para todos. Ha venido en un momento muy difícil pero el adecuado de mi vida. Me voy con pena porque quisiera haber seguido achicharrándome y esas cosas, pero me voy muy feliz", añadió entre lágrimas dejando muy claro que quiere que gane Rocío Carrasco.

Su otra crítica al jurado de MasterChef

Este no fue el único recado que la hija de María Teresa Campos le envió al jurado de 'MasterChef'. Ya durante la rueda de prensa en el que se presentaba el programa, Terelu tuvo unas duras palabras para los jueces del programa.

"Se puede ser riguroso y firme e incluso serio, pero es compatible con no agredir, con no humillar y ellos saben hacer eso", aseguraba Terelu Campos. "Te puedes llevar un guantazo en la cara con mucho amor y ellos son capaces de hacerlo", sentenciaba la presentadora haciendo mención a Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, los jueces del talent de repostería.