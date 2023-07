La pasada semana 'El Hormiguero' recibió la visita de Javier Cámara que acudió al programa para presentar la segunda temporada de 'Rapa', la serie que protagoniza en Movistar +. Una entrevista en la que se vivió algún que otro momento de tensión con Pablo Motos, sobre todo en el momento en el que el actor defendió Ferrol y el presentador cortó tajante su discurso.

Otra de las cuestiones que llamó la atención de los espectadores es que el actor no visitara el programa con Mónica López, su compañera de reparto y también protagonista de la serie. Ahora ha sido ella misma la que ha explicado los motivos por los que no acompañó a Javier Cámara.

"Me negué a ir", aseguró en una entrevista en 'La Caravana', de Ràdio Estel. "No se tiene que ir a 'El Hormiguero'”, espetó. "Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a 'El Hormiguero'”, dijo refiriéndose a Pablo Motos.

La actriz no asisitó al programa por decisión propia, algo que le costó algún que otro momento de tensión con el equipo. "He tenido grandes peleas con la productora", reveló. “A 'El Hormiguero' y a ese señor les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir."

"Javier me dijo: ‘Es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven tres millones de personas. Verá mucha gente la serie’. Pero yo le dije que ‘da igual que no lo vean tres millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente’", confesó. "Pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética"

"Perdón, me estoy enfadando mucho, pero lo veo tan claro... Veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios", sentenció.