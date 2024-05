Desde hace varias semanas las monjas benedictinas del monasterio de Santa Cruz, en León, se han hecho virales gracias a Sor Marta (@sormarta.osb), una joven monja con miles de seguidores en las redes sociales que vive en dicho monasterio. Aunque en los últimos días, todas las miradas se han centrado en un vídeo que ya acumula más de 1,4 millones de reproducciones en TikTok, en el que ofrecen la posibilidad a las mujeres que estén interesadas de hacer "prácticas de monja" para conocer cómo es la vida religiosa en un convento.

"¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja? Sí. Una joven que se plantee si el Señor la está llamando a la vida consagrada puede venir unos días a vivir en este monasterio”, explica la religiosa.

En la oferta de prácticas cuentan que el monasterio abrirá este verano sus puertas a aquellas mujeres que quieran hacer una estancia allí y son ellas quienes podrán elegir las fechas. En el convento, realizarán los mismos trabajos que el resto de monjas y también rezarán.

'Fiesta' se ha hecho eco de esta noticia, que ha sorprendido mucho a Emma García. La presentadora no ha ocultado su asombro ante esta oferta e incluso se ha planteado la posibilidad de apuntarse para descubrir la vida dentro del convento.

"Pues es la primera vez que vemos una oferta de prácticas así. Y ya hay 130 chicas que están dispuestas", comentó Emma. "Es que a mí me interesa. No para entrar en el convento. Claro, yo ya no… Pero a mí me gustaría saber cómo viven las monjas y estar un par de semanas. Hacer prácticas, vaya. Pero esto quizás es más tema periodístico. No obstante, me parece muy innovador y muy interesante", confesó la presentadora.