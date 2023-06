Javier Cámara visitó 'El Hormiguero' para presentar el nuevo trabajo en el que está inmerso. El actor ha ido a hablar de la segunda temporada de 'Rapa' la serie de ficción que protagoniza en Movistar+.

En su paso por 'El Hormiguero' desveló algunos detalles de esta nueva temporada de la serie rodada en Ferrol y relató algunas anécdotas del rodaje. Además de llenar de halagos a la ciudad gallega, contó algunos secretos que los espectadores podrán encontrar en la ficción. Aunque lo cierto es que por más que el actor intentaba hablar de la serie no podía.

El riojano no dejó de irse por las ramas durante toda la entrevista. Algo que Pablo Motos le recriminó. "Me resulta muy difícil entrevistarte porque me cambias de tema todo el rato", le dijo el presentador.

Ante la recriminación de Motos, Javier aprovechó para sacar a la luz la conversación que había mantenido con el presentador antes de salir al plató: "Me has dicho que has venido muchas veces. Esperamos de ti que des un poco de juego". Una confesión que provocó las carcajadas del presentador: "Pero porque estuviste flojo la última vez, todo el mundo no puede estar bien todos los días".

"Para lo que pagáis...", se quejaba el invitado a 'El Hormiguero'. "Ahí tiene razón. Yo sí cobro, él no", decía Trancas. "Si tú cobras nosotros no cobramos", apostillaba entonces Barrancas.

"Hombre, a ver, tú vienes a hacer promo y es como un intercambio", se justificaba Pablo Motos tras un momento en el que ambos dieron muestras de la buena relación que existe entre ellos.