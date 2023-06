'Sálvame' sigue tomándose con mucho humor su cancelación. El próximo 23 de junio el programa se despedirá de la audiencia, pero hasta entonces prometió no dejar de entretener con su particular humor y sus salidas de tono.

En el último programa contó con la presencia de dos clarividentes para ayudar a los colaboradores a descubrir cuál va a ser su futuro profesional una vez que termine el programa. El primero en someterse a la lectura del futuro fue Kiko Hernández y las videntes lo tuvieron claro desde el primer momento.

"Tú no te vas a quedar sin trabajo, te esperan muchas cosas. Hay como muchos proyectos que te han ofrecido, que te están ofreciendo, y nuevos que te van a llegar", le dijo una de ellas al colaborador. "Hay una productora que a día de hoy ya te ha ofrecido trabajo y lo que canalizo es que no es en Telecinco. Es fuera de esta cadena."

"Yo creo que es en Televisión Española y ya estás ahí, no sé si has acabado de firmar. Y no solo tienes esa oferta, hay más de una oferta", le espetó.

"¿Le van a llamar para hacer pantalla o para labores administrativas?", preguntó Jorge Javier Vázquez en tono irónico. "Es pantalla, tiene que ver con el trabajo que él está ejerciendo y que además lo hace muy bien", respondió la vidente. "No os lo toméis a cachondeo. Yo me lo tomo muy en serio porque mi trabajo es muy importante", añadió Kiko Hernández ante la risa del presentador.

"Con todo lo que se ha liado con el cierre de este chiringuito, solo faltaba que seas tú el que acabe en TVE, la televisión que pagamos todos. Vamos, no podrías salir de casa, ya te lo digo yo", le dijo con sorna Jorge Javier.

"Tengo que decir que en ese programa vas a triunfar. Es un programa que yo canalizo que es nuevo y vas a triunfar mucho", apostilló una de las invitadas. "Yo sinceramente digo que, de momento, no. Va a pasar mucho tiempo. Años", respondió tajante Kiko Hernández dejando claro que es una opción que, al menos a corto plazo, no contempla.