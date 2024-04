'Supervivientes: conexión Honduras' celebró anoche la esperada boda de Ángel Cristo y Ana Herminia. La pareja se dio el 'sí, quiero' en las playas del Caribe ante la atenta mirada de todos sus compañeros y con Laura Madrueño como maestra de ceremonias. Pero como en toda celebración, no toda la 'familia' está invitada, y Ángel Cristo hizo su lista de invitados dejando fuera a algunos de sus compañeros.

Rubén Torres, Arantxa del Sol, Marieta, Miri y Javier Ungría no fueron invitados, aunque eso no impidió que no pudiera seguir el enlace al igual que el resto de sus compañeros. Aunque la ausencia de algunos de los concursantes no fue la más sonada de la noche. En el momento en el que se conoció la noticia del enlace, todas las miradas apuntaron a Bárbara Rey y conocer cuál era su opinión sobre esta unión.

A través de Alexia Rivas, 'Supervivientes' quiso contactar con Bárbara Rey para conocer si opinión y permitirle enviar algún mensaje a su hijo. "Le desea lo mejor y le espera que este matrimonio le vaya bien y le dure mucho", dijo.

"Recalca que ella ha cuidado mucho a Ana. Estuvieron este verano y se volcó con ellos", apuntó la colaboradora. "Se llevaron fenomenal. Todo lo que es importante para su hijo lo es para ella", aseguró Alexia Rivas sobre las palabras que recibió de la exvedette.

"Personalmente, creo que Bárbara piensa que Ana perjudica a su hijo", terminó expresando la colaboradora tras su charla con Bárbara Rey.