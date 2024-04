'Supervivientes: conexión Honduras' celebró anoche la esperada boda de Ángel Cristo y Ana Herminia. La pareja se dio el 'sí, quiero' en las playas del Caribe ante la atenta mirada de todos sus compañeros y con Laura Madrueño como maestra de ceremonias. Pero como en toda celebración, no toda la 'familia' está invitada, y Ángel Cristo hizo su lista de invitados dejando fuera a algunos de sus compañeros.

Rubén Torres, Arantxa del Sol, Marieta, Miri y Javier Ungría no fueron invitados, aunque eso no impidió que no pudiera seguir el enlace al igual que el resto de sus compañeros.

"Estamos unidos para sellar vuestro amor para siempre, el amor por el que habéis luchado contra viento y marea", comenzó diciendo la presentadora ante la atenta mirada de Ángel Cristo que esperaba impaciente la llegada de su futura mujer, que llegó acompañada por Aurah Ruiz y Blanca Manchón, a quien Ángel designó como damas de honor.

Tras el reencuentro llegó el momento más emocionante de la ceremonia en el que la pareja se decía los votos. "Me encontraste en el peor momento y gracias a ti, estoy aquí", comenzó el concursante. Nuestro amor lo hemos vivido en otra vida muy lejana, y era tan fuerte que nos han vuelto a dar la oportunidad de revivirlo."

"Tenía más cosas preparadas, pero me he quedado en blanco", reconocía el hijo de Bárbara Rey visiblemente emocionado y dejando paso a su novia Ana.

"Juré protegerte y pelear por ti", le dijo mirándole a los ojos. "No te voy a fallar nunca, me tienes para siempre", terminó diciéndole antes de que los dos se fundieran en un romántico beso ante la atenta mirada de sus compañeros, que tampoco pudieron disimular la emoción.

"Os habéis encontrado por algo", les felicitó Laura Matamoros. "El amor que se tienen se les nota en la mirada y es impactante", añadió Aurah mientras lloraba emocionada.