Marta Riesco continúa inmersa en su batalla judicial contra Telecinco tras su polémico despido. La cadena decidió prescindir de ella como reportera después de que saliera a la luz su relación con Antonio David Flores y convertirse en el centro de algunos conflictos televisivos con otros compañeros de la cadena.

Después de su salida de la cadena, la periodista pasó por una etapa muy complicada de la que asegura estar saliendo. De hecho, hace apenas unos días aseguró en una entrevista que su ruptura con Antonio David Flores y su despido de Telecinco fueron dos acontecimientos que mermaron su salud mental.

Ahora, tal y como ella misma muestra en sus redes sociales, donde se está labrando una carrera como influencer, ha vuelto a recuperar la sonrisa y su lema 'sí a todo' le está haciendo vivir grandes aventuras. La última de ella, la llevó hasta una famosa fiesta donde terminó besándose de lo más apasionada con un conocido rotro de Telecinco.

'La cuernis' ha sido la encargada de sacar a la luz esta noche de pasión entre Marta Riesco y Cristian Suescun hermano de Sofía Suescun. Tal y como se ve en el vídeo, se lo pasaron muy bien entre besos, música y amigos.

Las imágenes no tardaron en llegar a Marta Riesco, que quiso pronunciarse sobre el vídeo dejando claro que entre ellos no había nada. "No me hace falta que me mandéis más vídeos, lo he visto. Pues eso, me lo pasé muy bien. Siento desromantizarlo, pero fue fruto del buenrollismo de anoche. Sólo eso", aclaró.